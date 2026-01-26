Ριμπάκινα-Σβιόντεκ στα προημιτελικά της Μελβούρνης (vids)

Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιόντεκ θα μονομαχήσουν για μια θέση στην τετράδα του Australian Open!

H No.2 τενίστρια στον κόσμο έβαλε φρένο στα όνειρα της Αυστραλής qualifier Μάντισον Ίνγκλις και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης για τρίτη φορά, επικρατώντας με 6-0, 6-3.

Είναι ο 14ος προημιτελικός Grand Slam για την 24χρονη Πολωνή, που κυνηγάει στη Μελβούρνη τον έβδομο major τίτλο της. Αν τα καταφέρει, θα φτάσει και στο Career Grand Slam!

Το επόμενο εμπόδιό της, ωστόσο, είναι αρκετά υψηλό, αφού η Έλενα Ριμπάκινα (No.5), αθόρυβα όπως πάντα, παίζει εξαιρετικό τένις και είναι στον πρώτο προημιτελικό της μετά το Wimbledon 2024. Η 25χρονη Καζάκα, φιναλίστ το 2023, άφησε εκτός με 6-1, 6-3 την Ελίζ Μέρτενς και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Το head to head με τη Σβιόντεκ είναι 5-6, με τη Ριμπάκινα να έχει κερδίσει την τελευταία τους αναμέτρηση πέρυσι στο WTA Finals.

Στα προημιτελικά του Australian Open πέρασε για πρώτη φορά η Αμάντα Ανισιμόβα (No.4), περσινή φιναλίστ σε Wimbledon και US Open. H 24χρονη Αμερικανίδα θα συναντήσει στα ημιτελικά τη συμπατριώτισσά της Τζέσικα Πεγκούλα.

Οι άλλοι προημιτελικοί, θυμίζουμε, είναι Σαμπαλένκα-Γιόβιτς και Γκοφ-Σβιτολίνα.