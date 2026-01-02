Η εκπληκτική Σάκκαρη έβαλε την Ελλάδα στη θέση του οδηγού! (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε μεγάλη νίκη επί της Ναόμι Οσάκα σε straight sets και η Team Greece έκανε το 1-0 σε βάρος της Ιαπωνίας στο United Cup!

Εξαιρετική στο πρώτο της ματς για τη νέα σεζόν η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52), υπέταξε την άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο με 6-4, 6-2 σε 93 λεπτά και περιμένει τον Στέφανο Τσιτσιπά να... κάνει το καθήκον του κόντρα στον Σιντάρο Μοτσιζούκι.

Αν ο 27χρονος τενίστας πάρει τη νίκη κόντρα στον Ιάπωνα, τότε η Ελλάδα θα κερδίσει το tie και θα βάλει γερές βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Η Μαρία ήταν πολύ καλή σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχε ποικιλία στο παιχνίδι της (τo backhand στην ευθεία ήταν... όλα τα λεφτά!) και εκμεταλλεύτηκε την αστάθεια της 28χρονης Γιαπωνέζας (Νο.16), που δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό.

Είναι, φυσικά, πολύ νωρίς για συμπεράσματα, όμως η 30χρονη Ελληνίδα έστειλε πολύ θετικά μηνύματα εν όψει Australian Open (18/1-1/2), τόσο με την απόδοσή της, όσο και με την ψυχολογική διαχείριση του αγώνα!

Η Σάκκαρη έχασε το αρχικό της προβάδισμα με μπρέικ (2-0), ωστόσο πίεσε την Οσάκα όταν εκείνη σέρβιρε στο 5-4 και εκμεταλλεύτηκε το τρίτο της σετ πόιντ για να κάνει το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η Γιαπωνέζα βρέθηκε με διπλό μπρέικ πόιντ στο 1-1, όμως η Μαρία αντέδρασε υποδειγματικά, πήρε τέσσερις πόντους στη σειρά και κράτησε για το 2-1.

Σα να μην έφτανε αυτό για την Οσάκα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε δύο διαδοχικά μπρέικ στη συνέχεια και πήρε τις μπάλες στο 5-1 για να σερβίρει για τη νίκη.

Η κάτοχος τεσσάρων major τίτλων πέτυχε το μπρέικ και έμεινε προσωρινά «ζωντανή» (5-2), αλλά η Μαρία την «έσπασε» ξανά στη συνέχεια και έκλεισε πανηγυρικά τον αγώνα.

Η Σάκκαρη ενδέχεται να επιστρέψει σήμερα στο γήπεδο για το μεικτό διπλό, αλλά το βέβαιο είναι ότι τη Δευτέρα (5/1) θα αναμετρηθεί με τον... κακό της δαίμονα, την Έμα Ραντουκάνου...