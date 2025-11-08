Το... χρυσό κλειδί της Αθήνας στον Νόβακ! (vids)

Ο αλύγιστος Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε μεγάλη ανατροπή στη ματσάρα κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι και κατέκτησε στην Αθήνα τον 101ο τίτλο της καριέρας του!

Μπροστά σε περίπου 15.000 θεατές που τον «έσπρωχναν» σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Σέρβος θρύλος (Νο.5) επικράτησε του 23χρονου Ιταλού (Νο.9) με 4-6, 6-3, 7-5 και κέρδισε το ιστορικό πρώτο τρόπαιο του Hellenic Championship.

Ήταν ένα απίστευτο ματς διάρκειας 2 ωρών και 59 λεπτών και είχε τόσο μεγάλη σημασία για τον Νόλε, που πανηγύρισε τον τίτλο σα να ήταν Grand Slam!

Οι δύο παίκτες τα έδωσαν όλα μέσα στο court και θα άξιζε το τρόπαιο όποιος και αν κέρδιζε! Ο Τζόκοβιτς, ωστόσο, είχε αυτό το... κάτι παραπάνω στο φινάλε και έφτασε στη σπουδαία νίκη. Δεν έχει τυχαία 24 major τίτλους!

Μεγάλη κερδισμένη, βέβαια, ήταν και η Αθήνα, που είχε την τύχη να φιλοξενήσει αυτό το ματς, αλλά και αυτό το τουρνουά. Έχει, άραγε γίνει ποτέ τελικός σε 250άρι μπροστά σε τόσο κόσμο; Δε νομίζουμε...

Εκτός των άλλων, ο Νόλε έσπασε και ένα ακόμα ρεκόρ: έχει πλέον 72 τίτλους σε σκληρά courts και είναι πρώτος στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω του τον σπουδαίο Ρότζερ Φέντερερ! Ήταν και ο πρώτος τίτλος σε hard court μετά από δύο ολόκληρα χρόνια...

Για τον Μουζέτι, από την άλλη, ήταν ο έκτος σερί χαμένος τελικός, αλλά η αλήθεια είναι πως κέρδισε πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα με το υπέροχο παιχνίδι του!

Το κακό για εκείνον είναι ότι, αν δεν αποσυρθεί ο Νόλε από τη διοργάνωση, θα μείνει για πολύ λίγο εκτός ATP Finals, όπου ήθελε πολύ να κάνει την πρώτη του εμφάνιση και αυτός, άλλωστε, ήταν ο λόγος που ταξίδεψε εκτάκτως στην Αθήνα.

Ο Μουζέτι μπήκε δυνατά στο ματς, πέτυχε το πρώτο του μπρέικ στο τρίτο γκέιμ (1-2) και αυτό ήταν αρκετό να του δώσει το πρώτο σετ. Όπως ήταν, φυσικό, ο Νόλε αντέδρασε στο δεύτερο σετ, ανέβασε την απόδοσή του και «έσπασε» τον αντίπαλό του στο όγδοο γκέιμ (5-3), για να «γράψει» το 1-1 αμέσως μετά.

Ακολούθησε το δραματικό τρίτο σετ, όπου οι δύο παίκτες έδωσαν πραγματικό σόου, αφήνοντας άφωνους τους θεατές! Ο Νόβακ έχασε το αρχικό του προβάδισμα με μπρέικ, όμως πέτυχε άλλο ένα στο έβδομο γκέιμ (4-3) και βρέθηκε στο 5-4 να σερβίρει για τη νίκη.

Ο Μουζέτι είχε ξανά την απάντηση, ωστόσο έχασε ξανά το σερβίς του στο 5-5 και ο Νόλε αυτή τη φορά δεν άφησε την ευκαιρία να φύγει μέσα από τα χέρια του. Σέρβιρε στο 6-5 και έκλεισε τον αγώνα χωρίς να χάσει πόντο, απογειώνοντας το κοινό του Telekom Center!

Ήταν η ένατη νίκη του σε δέκα αγώνες με τον Ιταλό, που δεν έχει κερδίσει τίτλο από το 2022.

