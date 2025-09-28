Στα ημιτελικά του Τόκιο ο Αλκαράθ (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ συνεχίζει την εκπληκτική πορεία του στο Japan Open, επικρατώντας με 6-2, 6-4 του Μπράντον Νακασίμα και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στα ημιτελικά.

Ο 22χρονος Ισπανός, που βρίσκεται στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, πέτυχε την 64η νίκη του σε 70 αγώνες φέτος και διεύρυνε το αήττητο σερί του στους 16 αγώνες. Παράλληλα, έχει πλέον 40 νίκες στους 41 τελευταίους αγώνες του στο tour.

Ο Αλκαράθ δεν απειλήθηκε ούτε σε ένα σημείο από τον Αμερικανό αντίπαλό του, καθώς δεν αντιμετώπισε κανένα break point, ενώ «έσπασε» το σερβίς του δύο φορές στο πρώτο σετ και άλλη μία στο δεύτερο, κλείνοντας τον αγώνα με love service game.

Nine straight events, nine straight semi-finals 👨‍🍳



The World No. 1 defeats Nakashima 6-2 6-4 to equal 2023 personal best 65 wins in a season!@carlosalcaraz #kinoshitajotennis pic.twitter.com/SennFfWvHG — Tennis TV (@TennisTV) September 28, 2025

Στα ημιτελικά, ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει με τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε τον Αλεξάνταρ Βούκιτς με 6-3, 6-2.

Στον άλλο ημιτελικό θα έχουμε αμερικανική «μάχη», καθώς ο Τέιλορ Φριτζ θα αντιμετωπίσει τον Τζένσον Μπρουκσμπι. Ο Φριτζ χρειάστηκε τρία σετ για να επικρατήσει του Σεμπάστιαν Κόρντα (6-3, 6-7(5), 6-3), ενώ ο Μπρουκσμπι έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-3, 6-3.