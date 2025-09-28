Στα ημιτελικά του Τόκιο ο Αλκαράθ (vid)

Ο 22χρονος Ισπανός, που βρίσκεται στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, πέτυχε την 64η νίκη του σε 70 αγώνες φέτος και διεύρυνε το αήττητο σερί του στους 16 αγώνες. Παράλληλα, έχει πλέον 40 νίκες στους 41 τελευταίους αγώνες του στο tour.
Ο Αλκαράθ δεν απειλήθηκε ούτε σε ένα σημείο από τον Αμερικανό αντίπαλό του, καθώς δεν αντιμετώπισε κανένα break point, ενώ «έσπασε» το σερβίς του δύο φορές στο πρώτο σετ και άλλη μία στο δεύτερο, κλείνοντας τον αγώνα με love service game.
Στα ημιτελικά, ο Αλκαράθ θα αντιμετωπίσει με τον Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος νωρίτερα κέρδισε τον Αλεξάνταρ Βούκιτς με 6-3, 6-2.
Στον άλλο ημιτελικό θα έχουμε αμερικανική «μάχη», καθώς ο Τέιλορ Φριτζ θα αντιμετωπίσει τον Τζένσον Μπρουκσμπι. Ο Φριτζ χρειάστηκε τρία σετ για να επικρατήσει του Σεμπάστιαν Κόρντα (6-3, 6-7(5), 6-3), ενώ ο Μπρουκσμπι έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Χόλγκερ Ρούνε με 6-3, 6-3.