Με τη δύναμη του Πίκατσου: Πήγε να καλοπιάσει τον Σίνερ με κάρτα Πόκεμον ο Ατμάν, τον απέκλεισε ο άκαρδος Ιταλος! (vid)

Ο Τέρενς Ατμάν έδωσε μία κάρτα Πόκεμον στον εορτάζοντα Γιανίκ Σίνερ σε μια προσπάθεια να τον... καλοπιάσει, όμως ο Ιταλός τον πέταξε εκτός τελικού στο Cincinnati Open!

Το πλάνο του ήταν απλό: γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν αστειεύεται, ο Τέρενς Ατμάν σκαρφίστηκε έναν σατανικό τρόπο προκειμένου ν' αποπροσανατολίσει τον σημερινό του αντίπαλο στον ημιτελικό του Cincinnati Open.

Την ημέρα που ο Σίνερ, λοιπόν, έκλεινε τα 24 χρόνια του ο Ατμάν- μέγιστος φαν των Πόκεμον και κάτοχος μίας από τις μεγαλύτερες συλλογές καρτών στην Ευρώπη- του δώρισε μία σπάνια κάρτα (φήμες λένε ότι ήταν ο Hypno, αλλά για την ώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τα κεντρικά) ως δώρο, προσβλέποντας, προφανώς, στο ότι ο Ιταλός θα το πάει λάου λάου στο κορτ.

Ναι καλά- μη φας Τέρενς, έχει Πικατσόσουπα: ο Σίνερ έβαλε τέλος στην τρελή πορεία του Γάλλου στο Σινσινάτι πετώντας τον εκτός τελικού, καθώς πήρε την straight sets νίκη με 7-6 (4), 6-2 και τσέκαρε το εισιτήριό του για τον τελικό της Δευτέρας, όπου και θα τον περιμένει ένας εκ των Κάρλος Αλκαράθ ή Σάσα Ζβέρεφ (χωρίς Πόκεμον, κατά πάσα πιθανότητα).

Οι φήμες που θέλουν στο set point ο Σίνερ να είπε σε σπαστά ελληνικά «ΠΙΚΑΤΣΟΥΥΥ, ΚΑΛΩΩΩ ΕΣΕΝΑΑΑΑ» ελέγχονται ως ανακριβείς...

Δείτε παρακάτω την όμορφη κίνηση του Ατμάν που κατέληξε σε αγωνιστική «τραγωδία»: