Ασταμάτητος ο Ατμάν απέκλεισε και τον Ρούνε, στον μεγαλύτερο ημιτελικό της καριέρας του!

Η ονειρική πορεία του Τερένς Ατμάν στο Σινσινάτι συνεχίζεται! Ο 23χρονος Γάλλος, που μέχρι πριν λίγους μήνες αγωνιζόταν κυρίως σε τουρνουά Challenger, πραγματοποιεί το μεγάλο του breakthrough στο Masters 1000 του Οχάιο, γράφοντας ιστορία.

Μετά τον χθεσινό του θρίαμβο απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ (Νο.4), ο Ατμάν πέτυχε σήμερα ακόμη μία τεράστια νίκη – και μάλιστα με εμφατικό τρόπο. Χρειάστηκε μόλις 73 λεπτά για να επιβληθεί του Χόλγκερ Ρούνε (Νο.9) με 6-2, 6-3, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του επί αντιπάλου από το Top 10.

Atmane = THE MAN 🔥



The moment World No.136 Terence Atmane defeated Rune to become the first qualifier to reach the #CincyTennis semi-finals since 2015! pic.twitter.com/svq87YhYQJ — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2025

Η εντυπωσιακή του πορεία περιλαμβάνει ήδη θριάμβους κόντρα στους Ζοάο Φονσέκα και Φλάβιο Κομπόλι, με τον Γάλλο να μετράει 7 νίκες μέσα σε μόλις 10 ημέρες, ξεκινώντας από τα προκριματικά και φτάνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Masters.

Από το Νο.139 της παγκόσμιας κατάταξης, ο Ατμάν αναμένεται να εκτοξευθεί στο Top 70 την ερχόμενη εβδομάδα, κερδίζοντας πάνω από 65 θέσεις. Αν καταφέρει μάλιστα να περάσει και τον ημιτελικό, θα «σπάσει» το φράγμα του Top 50.

Το έργο του, πάντως, μόνο εύκολο δεν θα είναι, αφού απέναντί του θα βρει τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου και υπερασπιστή του τίτλου στο Σινσινάτι, Γιάνικ Σίνερ.

Στο μεταξύ, ο Μπεν Σέλτον εξασφάλισε το τελευταίο εισιτήριο για τα προημιτελικά, επικρατώντας του Γίρι Λεχέτσκα με 6-4, 6-4. Ο Αμερικανός, που προέρχεται από τον θρίαμβο στο Masters 1000 του Τορόντο, μετράει πλέον 9 διαδοχικές νίκες και θα διεκδικήσει απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ την είσοδό του στην τετράδα.

Tα highlights της ημέρας: