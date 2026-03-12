Συγκλονίζει η Παραολυμπιονίκης Έντλινγκερ: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

Σε μια σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε η Καρίνα Έντλινγκερ, κάνοντας γνωστό ότι έπεσε θύμα βιασμού κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο το 2022.

Η 27χρονη Τσέχα πρωταθλήτρια του σκι μίλησε για μια από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής της, καθώς μόλις δύο εβδομάδες πριν κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο έπεσε θύμα κακοποίησης και βιασμού, γεγονός το οποίο την έχει στιγματίσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πέρασα πολύ σκοτεινές στιγμές. Υπέφερα πολύ εξαιτίας του βιασμού μου. Εξωτερικά ήμουν μια επιτυχημένη νεαρή κοπέλα που κατέκτησε οτιδήποτε μπορούσε να φανταστεί κανείς, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σε έναν άνθρωπο, πίσω από αυτή την πρόσοψη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δούλεψα πολύ με ψυχολόγους πάνω στην ίδια τη λέξη Κίνα. Δεν ξανακοίταξα ποτέ το χρυσό μετάλλιο από το Πεκίνο.

Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για ψυχική υγεία επειδή όλοι λένε αμέσως: «Είσαι ψυχικά άρρωστος». Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από έναν αθλητή κρύβεται ένας άνθρωπος. Ευτυχώς, επέζησα από όλα αυτά, κυρίως χάρη στον σκύλο μου, που έφερε ξανά φως στη ζωή μου»