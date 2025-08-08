Οι συνισταμένες του 1-6-2 και οι αμείλικτοι αριθμοί

Η πίστη στο πλάνο, ο φορ και η… κατάρα του βάτραχου. Γράφει ο Νίκος Μποζιονέλος

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν ηττήθηκαν χθες. Θετικό, πρώτη κοινή συνισταμένη.

Σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ η κουβέντα γίνεται για τον φορ. Η ΑΕΚ τον έφερε (Γιόβιτς), ο ΠΑΟΚ τον πήρε (Γιακουμάκης), ο Παναθηναϊκός περιμένει πρόταση για τον Ιωαννίδη χωρίς να έχει, τουλάχιστον βάσει πληροφοριών, έτοιμη εναλλακτική.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, τρίτος κοινός παρονομαστής, είναι εμφανώς ομάδες του προπονητή. Το πλάνο, οι οδηγίες, το στήσιμο στο γήπεδο.

Αρχές Αυγούστου, δεν περιμένεις από καμία ομάδα να… πετάει στο γήπεδο. Κι αν πετούσε, το έχουμε δει στο παρελθόν, τον χειμώνα σέρνεται. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Και οι τρεις κρύβουν τις νομοτελειακές τους ατέλειες παίζοντας μεθοδικά. Πλέον απογοητευτικός εκ των τριών, έως τώρα, ο ΠΑΟΚ αλλά με την ειδοποιό διαφορά ότι έδωσε το πρώτο του επίσημο, με το ρόστερ να μην έχει κλείσει ακόμη, με την ομάδα αναμενόμενα να μην έχει μονταριστεί. Την Πέμπτη, θα πάει στο Κλάγκενφουρτ (που δεν είναι η φυσική έδρα των Αυστριακών) για να τελειώσει τη δουλειά ζητώντας, αρχικά κάνα σουτ στην εστία αυτή τη φορά, και κατόπιν ένα γκολ. Θυμίζει λίγο Μπεϊτάρ το 2023, όταν πήγε με την πλάτη στον τοίχο στο Τελ Αβίβ, ύστερα ξανά από 0-0, και πέρασε με 4-1 αξίζοντας κι άλλα γκολ.

Γκολ, η πεμπτουσία. Οι αριθμοί στο ποδόσφαιρο είναι αμείλικτοι. Αν το δεις ψυχρά, ο Παναθηναϊκός είχε, σε τρία 90λεπτα, συνολικά 39 τελικές και έβαλε, μονάχα, ένα. Αν ωστόσο το αναλύσεις περαιτέρω, τα 17/39 ήταν εντός εστίας και όχι όλα αυτό που λέμε «ευκαιριάρες». Δέκα, σε τρία ματς, το αφήνουμε; Και πάλι μονάχα με ένα γκολ. Δεν το λες και επιτυχία. Θυμίζει κακοδαιμονία, σαν και εκείνη την κατάρα του βάτραχου.

Τι να το κάνεις όμως το καλό 9άρι αν δεν υπάρχει επιτελικός να το ταΐσει; Στα δύο με τη Ρέιντζερς ξεκίνησε ο Μπακασέτας, εν τη απουσία του πήρε τον ρόλο ο Τετέ με τη Σαχτάρ που ήταν ωσεί παρόντας. Ο Ρουί Βιτόρια, που δουλεύει μεθοδικά και έχει παρουσιάσει τρεις φορές έναν άκρως διαβασμένο Παναθηναϊκό, το είπε και χθες: «να έχουμε δύο παίκτες σε κάθε θέση και η είδηση για τον καθένα να είναι ότι παίζει και όχι ότι μένει πάγκο». Προφανώς λείπουν αρκετά κομμάτια από το εν λόγω, τριών τερματοφυλάκων και 20 παικτών, «σενάριο των 23». Αλλά είναι πια εμφανές το πλάνο του (επί παραδείγματι, δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη να παίζουν ταυτόχρονα Τσιριβέγια και Τσέριν).

Κοιτώντας ωστόσο το ποτήρι μισογεμάτο, μια ομάδα που έβαλε 6 γκολ σε 180 λεπτά στην Μπεσίκτας (κι αλλάζοντας… πασούλες στο β’ ημίχρονο της ρεβάνς), την κράτησε στο μηδέν παίζοντας εκ νέου σχεδόν άψογα μεσοαμυντικά.

Θυμηθείτε τον Παναθηναϊκό της άνοιξης και των play offs πόσες ευκαιρίες επέτρεπε, και η διαφορά είναι εμφανής. Άλλωστε, τα είπαμε και στο προηγούμενο blog: μην τον φοβάσαι όταν είναι αουτσάιντερ. Ενόψει Κρακοβίας, τι χρειάζεται; Λίγο δόση από… ΑΕΚ, που σκόραρε με τον Αρη Λεμεσού στην πρώτη της ευκαιρία.

Μια ΑΕΚ που δεν σε πείθει ότι σε μερικά βράδια στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν θα δεχθεί γκολ από τους Κύπριους, ωστόσο τι σημασία έχει αν περάσει;

Σε 9 ματς προκριματικών έως τώρα, οι τέσσερις ελληνικές ομάδες μετρούν 1-6-2. Η νίκη με την Χάποελ Μπιρ Σεβά, οι ήττες από Ρέιντζερς και Αράζ. Μια Αράζ που κατόρθωσε να δεχθεί μονάχα 4 από την Ομόνοια (σ.σ. α, ρε Αρη…). Δεν έχει τόσο σημασία, αν περάσεις στη league phase, τι έκανες στα προκριματικά, και πώς. Απλά να περάσεις.

Πλην των προαναφερθεισών κοινών συνισταμένων τους, υπάρχει και μια διαφορά. Ο Παναθηναϊκός ήταν, και παραμένει μετά το 0-0, αουτσάιντερ για την πρόκριση, αντίθετα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχουν το must της πρόκρισης ελέω φαβοριτισμού και ονόματος αντιπάλων. Και η έτερη διαφορά είναι πως, όπως και το «τριφύλλι», και ο ΠΑΟΚ έχει το «μαξιλαράκι» του αποκλεισμού, μπαίνοντας στα play offs του Conference League, αντίθετα η «Ενωση» δεν έχει. Παίρνεις 2-2 στην Κύπρο (ενάντια σε μια ομολογουμένως καλή ομάδα), έχεις τη ρεβάνς στην έδρα σου, στο πέμπτο κατά σειρά επίσημο της σεζόν, καλώς ή κακώς δεν έχει συχώριο.

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου οι ελληνικές ομάδες την έβγαλαν αναίμακτα. Η προσεχή Πέμπτη 14 Αυγούστου έχω την αίσθηση ότι εκ νέου καμιά τους δεν θα ηττηθεί. Αρκεί ο Παναθηναϊκός να μην δει, ξανά μανά, MVP του αγώνα τον αντίπαλο γκολκίπερ…

Follow me