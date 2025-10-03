«Χρυσός» ο Γκαβέλας στο Νέο Δελχί

Ο Νάσος Γκαβέλας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. Τ11 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παραστίβου στο Νέο Δελχί, τερματίζοντας σε 10.96. Με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ο 25χρονος Παραολυμπιονίκης διατήρησε τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2023 στο Παρίσι.

Με αυτή την επιτυχία, ο Γκαβέλας συνέχισε να εμπλουτίζει μια μοναδική συλλογή χρυσών μεταλλίων. Έχει ήδη δύο κατακτήσεις σε Παραολυμπιακούς Αγώνες (Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), αλλά και ευρωπαϊκές διακρίσεις με τις πρωτιές στα 100μ. Τ12 το 2018 στο Βερολίνο και το 2019 στο Μπίντγκοτζ.

Στις υπόλοιπες ελληνικές παρουσίες της ημέρας, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στον τελικό του μήκους Τ37 με άλμα στα 5,85 μ..

Με τη σειρά του ο Γαβριήλ Αραμπατζής προκρίθηκε στον τελικό των 1.500 μ. Τ20, έχοντας την 8η καλύτερη επίδοση με 4:11.75.