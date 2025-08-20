Τρίτη η Τζένγκο στη βροχερή Λωζάνη (vids)

Μετά τον Εμμανουήλ Καραλή και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, όμως κατάφερε να ανεβεί στο βάθρο του Diamond League.

Την 3η θέση στο Diamond League της Λωζάνης κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού είχε καλύτερη επίδοση τα 58.82μ. στην 4η βολή της, μένοντας πολύ μακριά από την καλύτερη εφετινή της επίδοση (64.90 στη Σανγκάη).

Αυτό οφείλεται στην καταρρακτώδη βροχή που έπεφτε στην ελβετική πόλη που είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγραφούν σπουδαίες επιδόσεις. Πρώτη αναδείχθηκε η Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβια) με 63.02μ. και δεύτερη η Τζο-Αν ντι Πλεσίς (Νότια Αφρική) με 58.89μ.

Δείτε τις προσπάθειες της Ελίνας Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού: