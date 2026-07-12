Βατερλώ η επιστροφή του ΜακΓκρέγκορ στο UFC: Εγκατέλειψε τραυματίας έπειτα από 69 δευτερόλεπτα (vid)

Απαρηγόρητος ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο οποίος εγκατέλειψε τον αγώνα επιστροφής του με τον Μαξ Χόλογουεϊ μετά από 69 δευτερόλεπτα, λόγω τραυματισμού.

Η μεγάλη επιστροφή του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο οκτάγωνο εξελίχτηκε σε Βατερλώ. Ο Ιρλανδός πυγμάχος εγκατέλειψε τον πρώτο του αγώνα έπειτα από το 2021, κόντρα στον Μαξ Χόλογουεϊ, μετά από μόλις 69'' λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Ο 37χρονος επιχείρησε κάποιες κλωτσιές που όμως ήταν χωρίς στόχο, και βρέθηκε πεσμένος. Όταν σηκώθηκε στα πόδια του ήταν δύσκολο να συνεχίσει, με τον διαιτητή να σταματάει αμέσως την αναμέτρηση και να χρίζει νικητή τον 34χρονο Αμερικανό.

🚨 BIGGEST SCAM IN UFC HISTORY



Conor McGregor stepped into the cage, threw just TWO leg kicks, got dropped, then ate a few punches from Max Holloway.



McGregor stood back up — NO KO, NO TKO — and asked the ref to stop the fight because of an injury.



UFC gaves Max Holloway the… pic.twitter.com/2lY6rkDyC7 — Jammy (@Jammydevo) July 12, 2026

Ο Χόλογουεϊ πάντως φάνηκε πρόθυμος να του δώσει άλλη μια ευκαιρία στο άμεσο μέλλον:

«Είστε τυχεροί γιατί τώρα θα υπάρξει ένας νέος αγώνας ανάμεσά μας. Υπήρχε τόσος ντόρος γι' αυτό. Πρέπει να το επαναλάβουμε άλλη μια φορά. Χρειαζόμαστε άλλη μία. Το περίμενα με ανυπομονησία. Δούλευα σκληρά για να φτάσω τα 77 κιλά και να αντιμετωπίσω αυτόν τον τύπο» Για να τελειώσει έτσι, είναι χάλια», ανέφερε ο Χόλογουεϊ που έφτασε τις 28 νίκες σε 37 αγώνες καριέρας.