Η εμφάνιση του Πουλακίδα στο Summer League κόντρα στους Λέικερς

Οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν την ήττα από τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Summer League, με τον Τζον Πουλακίδα να μην μπορεί να ξεχωρίσει με την εμφάνισή του.

Το Summer League συνεχίζεται και οι Ντάλας Μάβερικς αναμετρήθηκαν με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν αυτοί που πήραν τη νίκη, καθώς επικράτησαν με 91-70.

Ο Τζον Πουλακίδας έμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 5 πόντους (1/4 σουτ, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Πλέον, οι Λέικερς έχουν ρεκόρ 2-0 και οι Μάβερικς βρίσκονται στο 0-2.