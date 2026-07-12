Η εμφάνιση του Πουλακίδα στο Summer League κόντρα στους Λέικερς

Το Summer League συνεχίζεται και οι Ντάλας Μάβερικς αναμετρήθηκαν με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν αυτοί που πήραν τη νίκη, καθώς επικράτησαν με 91-70.
Ο Τζον Πουλακίδας έμεινε στο παρκέ για 20 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 5 πόντους (1/4 σουτ, 1/3 τρίποντα, 1/1 βολή), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.
Πλέον, οι Λέικερς έχουν ρεκόρ 2-0 και οι Μάβερικς βρίσκονται στο 0-2.
Poulakidas ends the 15-0 Lakers run pic.twitter.com/FIIFGleM30— The Mavs Blog (@TheMavsBlog) July 12, 2026