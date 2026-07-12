Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι από αστυνομικούς

Έχασε τη μάχη με τη ζωή, τις πρωινές ώρες της Κυριακής (12/7) ο 20χρονος που είχε δεχτεί πυροβολισμούς στο κεφάλι από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Ο 20χρονος που δέχτηκε πάνω από 13 σφαίρες - οι τρεις στο κεφάλι- όταν δεν σταμάτησε σε έλεγχο των αστυνομικών, πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει. Νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όντας κλινικά νεκρός, στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με δηλώσεις της μητέρας του, ο γιος της βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού και είχε πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό 89%.

Αρχικά, ο νεαρός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο του Άργους. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε επειγόντως στα επείγοντα του Θριασίου και ακολούθως εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ. Η νομική εκπρόσωπος της μητέρας, Μαρία Σφέτσου, έχοντας λάβει τη σχετική ιατρική βεβαίωση από το Θριάσιο, ανέφερε πως ο νεαρός είχε υποστεί κάταγμα στο ινιακό οστό, στη βάση του κρανίου του.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι αστυνομικοί πριν καταλήξει ο 20χρονος

Την προφυλάκιση των δύο στελεχών της ΟΠΚΕ αποφάσισαν ομόφωνα ανακριτής και εισαγγελέας μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους. Οι αστυνομικοί βρισκόταν αντιμέτωποι με κατηγορίες για τον βαρύ τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, και τελικά για τον θάνατό του.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια καταδίωξης τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Τετάρτης.

Έπειτα από μια μακρά απολογητική διαδικασία, κρίθηκε ότι οι δύο ένστολοι πρέπει να οδηγηθούν σε σωφρονιστικό κατάστημα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Μετά την τραγική εξέλιξη του θανάτου του νεαρού, το κατηγορητήριο αναμένεται να τροποποιηθεί, ώστε να τους αποδοθεί πλέον η κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι πρόκειται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς των αστυνομικών

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου από αστυνομικούς στο Άργος και τους πυροβολισμούς κατά του νεαρού είδε χθες (11/7) το φως της δημοσιότητας.

Είναι η στιγμή που οι δύο αστυνομικοί καταδιώκουν και πυροβολούν τον 20χρονο και ο ήχος των πυροβολισμών «κόβει» την ανάσα, όπως ακούγεται στο βίντεο που αποκάλυψε το MEGA.

Η πρώτη σειρήνα ακούγεται όταν το ρολόι της κάμερας δείχνει 00:54:30. Οι πρώτες σφαίρες πέφτουν λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, στις 00:55:23. Υπενθυμίζουμε ότι στον χώρο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21.

Το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο

Πηγή: Ethnos.gr