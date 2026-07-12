Πρώτο φιλικό «τεστ» για την ΑΕΚ 

Την ευκαιρία να ξεμουδιάσουν θα έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ καθώς θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι επί ολλανδικού εδάφους.

Η Ένωση, που πραγματοποιεί στο Άπελντοορν το βασικό στάδιο προετοιμασίας της, θα αντιμετωπίσει σήμερα το απόγευμα την ολλανδική Ντε Γκράαφτσαπ στην πόλη Βεχλ (σέντρα στις 17:00 ώρα Ελλάδας, τηλεοπτική μετάδοση Cosmote TV 1).

Ο Μάρκο Νίκολιτς, που δουλεύει στην Ολλανδία μαζί με τους ποδοσφαιριστές του από την περασμένη Δευτέρα, θα έχει τη δυνατότητα να δει κάποια πράγματα σε συνθήκες αγώνα και να δοκιμάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές του.

Με βάση την απογευματινή προπόνηση του Σαββάτου και τις δοκιμές που υπήρξαν, ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να παρατάξει δύο ενδεκάδες.

Οι 10 ποδοσφαιριστές που αναμένεται να ξεκινήσουν είναι οι: Ρότα, Μουκουντί, Γκεοργκίεφ, Πενράις, Μάνταλος, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς και Γκατσινοβιτς.

Οι άλλοι 10 που αναμένεται να αγωνιστούν είτε στην επανάληψη είτε στην πορεία του β' μέρους είναι οι: Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Χριστακόπουλος, Σαχαμπό, Μάριν, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζίνι και Βάργκα.