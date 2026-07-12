Μistaken identity: Ο ιδιαίτερος κανονισμός που οδήγησε στην αποβολή του Εμπολό (vid)

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εμπολό, μετά από παρέμβαση του VAR - Ο νέος κανονισμός που εξηγεί την απόφαση του διαιτητή

Μία από τις πιο ιδιαίτερςς φάσεις της πρόκρισης της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση εκείνη της αποβολής του Εμπολό στο 72ο λεπτό.

Αρχικά, ο Πινιέιρο έδειξε κάρτα στον Παρέδες για φάουλ στον Ελβετό, όμως ο VAR κάλεσε τον Πινιέιρο να δει τη φάση για ενδεχόμενο θέατρο. Τελικά, ο Πορτογάλος ρέφερι έβγαλε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Εμπολό, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι και μάλιστα ξέσπασε σε κλάματα. Η παρέμβαση του VAR έγινε στο πλαίσιο του νέου κανονισμού “mistaken identity”, δηλαδή “εσφαλμένη ταυτοποίηση”.

Πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου η ΙFAB όρισε:

“Όταν ο διαιτητής δείχνει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, αλλά έχει τιμωρήσει σαφώς λάθος παίκτη – οποιασδήποτε εκ των δύο ομάδων – για την εν λόγω παράβαση, η ίδια η παράβαση δεν μπορεί να επανεξεταστεί, παρά μόνο στο πλαίσιο της εσφαλμένης ταυτοποίησης”. Άρα ο VAR κάλεσε τον Πινιέιρο, επειδή ακριβώς δόθηκε κίτρινη κάρτα σε λάθος παίκτη, στον Παρέδες και όχι στον Εμπολό.

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