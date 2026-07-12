Σοκ στην Αμερική: Παίκτης δολοφονήθηκε σε τουρνουά μπάσκετ

Στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης ο Κίνου Ρότσφορντ δολοφονήθηκε εν ψυχρώ κατά την διάρκεια ενός τουρνουά μπάσκετ.

Όπως αναφέρει το «New York Post», ο Ρότσφορντ ήταν στο γήπεδο και παρακολουθώσε αγώνες, καθώς ο ίδιος είχε αγωνιστεί. Περίπου στις 22:30 δέχθηκε επίθεση με δύο σφαίρες, με την μία να τον βρίσκει στο κεφάλι.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και οι διασώστες, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, χωρίς να καταφέρνουν να τον σώσουν, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή στο ασθενοφόρο.

Δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, καθώς οι σφαίρες εξωστρακίστηκαν και χτύπησαν μία 22χρονο και έναν 28χρονο. Ευτυχώς, κανένας από τους δύο δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Σημειώνεται πως στο σημείο υπήρχαν περισσότερα από 500 άτομα.

Σύμφωνα με το «NYPD», η δολοφονία έγινε μερικές ώρες μετά από έναν διαπληκτισμό του με έναν άντρα, του οποίο το όνομα δεν έγινε γνωστό, ενώ ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του τσακωμού και το κίνητρο της δολοφονίας. Τέλος, πρέπει σημειωθεί πως δεν έχει γίνει ακόμα καμία σύλληψη.