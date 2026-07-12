Καναδάς: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Τορόντο - Δύο νεκροί και πέντε τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα φεστιβάλ στο Τορόντο το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο άτομα, ενώ πέντε ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αξιωματικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν επτά άτομα με τραύματα από πυροβολισμούς. Τα δύο θύματα κηρύχθηκαν νεκρά επί τόπου, ενώ η κατάσταση των υπόλοιπων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Η ένοπλη επίθεση έλαβε χώρα στο κεντρικό Τορόντο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Salsa on St. Clair», ενός ετήσιου φεστιβάλ για την λατινοαμερικάνικη κουλτούρα, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται το τοπικό μέσο CTV News.

2 people have been killed and 4 others have been injured after a mass shooting at Salsa in Toronto Festival on St. Clair Ave W in #Toronto. @TorontoPolice pic.twitter.com/tphn5KxZV4 — JCE (@JCEPhoto) July 12, 2026

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Τορόντο, Φρανκ Μπαρέδο, περιέγραψε το σκηνικό σε συνέντευξη Τύπου, «πολύ χαοτικό» και είπε ότι υπήρχαν περίπου 13.000 άτομα στο φεστιβάλ, όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι και τα δύο θύματα που έχασαν τη ζωή τους ήταν άνδρες, ενώ δήλωσε ότι σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών στο φεστιβάλ μεταξύ δύο ατόμων και ότι αρχές εντόπισαν δύο πυροβόλα όπλα στο σημείο.

«Δεν έχει γίνει καμία σύλληψη σχετικά με το περιστατικό», δήλωσε ο Μπαρέδο.

Bystanders shocked after shooting leaves 2 dead and 3 injured during festival in Toronto 🤕 https://t.co/T0IUtuEArD pic.twitter.com/i04Ubxgdy8 — RTN (@RTNToronto) July 12, 2026

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένος» από την επίθεση και εξέφρασε την στήριξή του προς «τις οικογένειες που πενθούν τους αγαπημένους τους, σε όσους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτό το φρικτό συμβάν».

Πηγή: newsbomb.gr