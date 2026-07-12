Η εξήγηση πίσω από την επιτυχία του πρότζεκτ

Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά τίποτα να μην το αφήνεις στην τύχη του. Είναι μια φράση που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία ζωής του Μάριου Ηλιόπουλου. Οπου η προετοιμασία και το πάθος, συναντούν τη στρατηγική.

Η ΑΕΚ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, έχει καταφέρει στις 11 Ιουλίου να κλείσει με επιτυχία όλες τις σημαντικές ανοιχτές υποθέσεις της. Έδεσε τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα μέχρι το 2029, ανανέωσε το συμβόλαιο του Λούκα Γιόβιτς και κάλυψε από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας τα δύο βασικά της κενά με παίκτες από το πάνω ράφι. Η μοναδική ουσιαστική εκκρεμότητα που παραμένει ανοιχτή είναι η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα, με τον οποίο θα γίνει μια τελική συζήτηση για το νέο συμβόλαιό του.

Για να υπάρξει θετική κατάληξη στις παραπάνω υποθέσεις, απαιτήθηκε σημαντική προεργασία. Απαιτήθηκαν πλάνο, στρατηγική, κοινή κατεύθυνση, αλλά και οικονομικές υπερβάσεις. Όλα αυτά είναι πλέον δεδομένα στην ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου. Είναι, στην ουσία, τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε το πρότζεκτ. Ένα πρότζεκτ που βασίζεται ξεκάθαρα στο ποδόσφαιρο και σε ελκύει να συμμετάσχεις, γιατί έχει στόχο όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το... αύριο.

Μην ξεχνάμε πως η ΑΕΚ δαπάνησε 8 εκατ. ευρώ για δύο έμπειρους παίκτες που έλειπαν από το παζλ, όπως οι Ζούμπκοφ και Κάιρινεν. Παράλληλα όμως, μέσα σε έναν χρόνο έβγαλε από τα ταμεία της πάνω από 5 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει ποδοσφαιριστές με προοπτική, όπως οι Καλοσκάμης, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό, Σαρακασίδης και Αλεξίου. Μάλιστα, για τους τρεις από τους πέντε υπήρχε έντονο ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό με ότι συνεπάγεται αυτό για τις νίκες που επιτυγχάνει πλέον το Club έναντι του ανταγωνισμού εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Η μεγάλη επιτυχία του Ηλιόπουλου είναι ότι ως ιδιοκτήτης έχτισε από το μηδέν ένα υγιές και ελκυστικό ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, χωρίς να αφήσει τίποτα στην τύχη. Έκανε πράξη τα λόγια του αείμνηστου πατέρα του, που αποτέλεσε και αποτελεί την έμπνευσή του, και δίνοντας σημασία ακόμη και στην παραμικρή λεπτομέρεια δημιούργησε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό, ένα οργανόγραμμα και μια εταιρεία, που όλα μαζί λειτουργούν συντονισμένα, με ορθολογισμό, συνέπεια και ξεκάθαρη ιεραρχία.

Ο ίδιος επέλεξε και εμπιστεύτηκε απόλυτα τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, έναν από τους κορυφαίους ανθρώπους του χώρου, για να ηγηθεί του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο ίδιος επέλεξε και τον Μήνα Λυσσάνδρου για τη θέση του CEO, ένα από τα πιο επιτυχημένα και καταρτισμένα στελέχη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, όλα πήραν τον δρόμο τους...

Ο Ριμπάλτα επέλεξε τον Μάρκο Νίκολιτς, που ήταν ο εκλεκτός του από την πρώτη στιγμή, και ο Σέρβος δημιούργησε μέσα σε χρόνο-ρεκόρ μια ομάδα που, ενώ ξεκινούσε ως... τέταρτο φαβορί το περασμένο καλοκαίρι, ξεπέρασε τον ανταγωνισμό, κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα και έφτασε μία ανάσα από τα ημιτελικά του UEFA Conference League. Είναι μια πορεία δικαίωσε απόλυτα τον Ριμπάλτα και προφανώς, τον διοικητικό ηγέτη του Club για τις επιλογές του.

Για να επανέλθουμε στο... σήμερα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, έχοντας βρει τη συνταγή της επιτυχίας, κινήθηκε όπως ακριβώς έχει μάθει να λειτουργεί. Χωρίς να αφήσει τίποτα στην τύχη, ανανέωσε πρόωρα, με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς σίριαλ τη συνεργασία με τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα που αποτέλεσαν ουσιαστικά τους αρχιτέκτονες του αγωνιστικού οικοδομήματος ικανοποιώντας απόλυτα όλα τους τα θέλω. Μάλιστα, στο πλαίσιο της ανανέωσης του Καταλανού μέχρι το 2029, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, απευθυνόμενος προς τον Ριμπάλτα έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τα μελλοντικά σχέδια που έχει. «Είσαι πλέον αποδεδειγμένα μέλος της οικογένειας, πρέπει να οργανώσουμε και να χτίσουμε μαζί τα μελλοντικά μας σχέδια». Λόγια, που επιβεβαιώνουν την κοινή κατεύθυνση των δύο ανδρών που δείχνουν πως δεν επαναπαύονται σε όσα πέτυχαν, αλλά ήδη σχεδιάζουν και χτίζουν την ΑΕΚ της επόμενης, αλλά και της... μεθεπόμενης σεζόν.