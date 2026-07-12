Σημαντική κίνηση με Γιόβιτς στην περιφέρεια ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson είναι κοντά σε μία σημαντική κίνηση, καθώς όλα δείχνουν πως θα κάνει δικό του τον Στέφαν Γιόβιτς.

Ο Άρης Betsson έψαχνε στην αγορά για έναν point guard ώστε να αποκτήσει περισσότερο βάθος στην περιφέρεια και κατέληξε στον Στέφαν Γιόβιτς.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και όλα δείχνουν πως τη νέα σεζόν ο Σέρβος θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη.

Πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία από Euroleague, έχοντας αγωνιστεί εκεί με τον Ερυθρό Αστέρα, την Μπάγερν Μονάχου, την Χίμκι, τον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια.

Την περασμένη σεζόν ήταν στους Βαυαρούς και σε 19 ματς και 18,4 λεπτά στο παρκέ μέτρησε κατά μέσο όρο 5,3 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ.