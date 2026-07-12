Έξαλλος ο Γιακίν μετά τον αποκλεισμό της Ελβετίας: «Ακατανόητη η αποβολή, κατέστρεψε το παιχνίδι»! (vid)

Ο προπονητής της Ελβετίας εκτόξευσε πυρά κατά της διαιτησίας για την αποβολή του Εμπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο μέσω VAR.

O Μουράτ Γιακίν ήταν έξαλλος με τους διαιτητές του προημιτελικού με την Αργεντινή για την αποβολή του Εμπολό, τόνισε ότι ο συγκεκριμένος κανόνας κατέστρεψε το παιχνίδι, ενώ ύψωσε ασπίδα για τον παίκτη του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα ήθελα να δώσω στην ομάδα μου συγχαρητήρια για το πώς παίξαμε στον προημιτελικό εναντίον των παγκόσμιων πρωταθλητών. Μετά την ισοφάριση, είχαμε την ορμή. Ήθελα να κάνω αλλαγές και να παίξουμε επιθετικά. Η αποβολή όμως ανέτρεψε όλο μου το πλάνο. Είναι ένας κανόνας που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Τιμωρηθήκαμε γι' αυτό σήμερα. Το βρίσκω απολύτως ακατανόητο - αυτός ο κανόνας κατέστρεψε το παιχνίδι μας. Πονάει να αποκλείεσαι έτσι. Από όσο με αφορά, δεν υπήρχε λόγος να δοθεί κίτρινη κάρτα στον Αργεντινό παίκτη. Ήταν μια ακίνδυνη κατάσταση. Υπήρξαν καταστάσεις νωρίτερα με τεντωμένα πόδια και αγκώνες, και τότε δεν συνέβη τίποτα.

Μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθάνεται ο Εμπολό. Το να τον κατηγορήσουμε θα ήταν απολύτως παράλογο. Είναι συντετριμμένος. Τον πληγώνει και μας πληγώνει. Πονάει να τιμωρείται έτσι εξαιτίας ενός λάθους διαιτητή. Βάλαμε τους παγκόσμιους πρωταθλητές σε θέση άμυνας, αλλά στο τέλος αποκλειστήκαμε».

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