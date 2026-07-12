Το μήνυμα της Φενέρ στους Μάβερικς για τον Μπιμπέροβιτς: «Να τον προσέχετε» (pic)

Η Φενερμπαχτσέ έστειλε το δικό της μήνυμα στους Ντάλας Μάβερικς για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς εδώ και λίγες μέρες αποτελούσε επίσημα παρελθόν από την Φενερμπαχτσέ και τελικά ανακοινώθηκε από τους Ντάλας Μάβερικς.

Μετά την ανακοίνωση, η τουρκική ομάδα έστειλε το δικό της μήνυμα στον οργανισμό του «μαγικού κόσμου». Πιο συγκεκριμένα, τους είπε να τον προσέχουν, ενώ ευχήθηκε και τα καλύτερα στον πρώην αστέρα της.

«Να τον προσέχετε παιδιά. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για τη νέα σεζόν» έγραψε.

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