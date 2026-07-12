Σενεγάλη: Τέλος ο Τιαό από την εθνική ομάδα, φαβορί ο Βιεϊρά

Η Σενεγάλη απέλυσε τον προπονητή Παπέ Μπουνά Τιαό, αναφέροντας ότι τα αποτελέσματά της στο Μουντιάλ κατέστησαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας.

Η Σενεγάλη πραγματοποίησε ένα απογοητευτικό τουρνουά, στο οποίο έχασε τα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων από τη Γαλλία και τη Νορβηγία, ενώ στη φάση των «32» απώλεσε προβάδισμα με 2-0 στα τελευταία πέντε λεπτά εναντίον του Βελγίου, προτού ηττηθεί τελικά με 3-2 στην παράταση.

Ο 45χρονος Τιαό επρόκειτο να εκτίσει ποινή αποκλεισμού πέντε αγώνων από τον Σεπτέμβριο, με την έναρξη των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027, επειδή οδήγησε τους παίκτες του σε αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο ως διαμαρτυρία για το πέναλτι που δόθηκε στο Μαρόκο κατά τον τελικό στο Ραμπάτ στο κύπελλο Αφρικής

Η γαλλική εφημερίδα «L’Equipe» ανέφερε ότι ο Πατρίκ Βιεϊρά, ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής που γεννήθηκε στο Ντακάρ, είναι μεταξύ των φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Η ομοσπονδία της Σενεγάλης έχει προγραμματίσει συνέντευξη Τύπου για τη Δευτέρα.