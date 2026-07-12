Η FIFA τοποθετήθηκε για το γκολ της Αγγλίας και την sky-cam: «Ο αισθητήρας δεν κατέγραψε κάποια επαφή»

Η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση για το περίεργο περιστατικό με την κόντρα της μπάλας στην sky-cam στο γκολ της ισοφάρισης της Αγγλίας στον προημιτελικό με τη Νορβηγία.

Όπως αναφέρει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου στην ανακοίνωσή της, ο αισθητήρας που έχει η μπάλα δεν έδειξε κάποια επαφή με την sky-cam πριν το γκολ των Άγγλων.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της».

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