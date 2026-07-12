Σολμπάκεν: «Ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις, είμαι πραγματικά περήφανος»

Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, εξέφρασε την περηφάνεια του για την πορεία της ομάδας του στο Mundial, τονίζοντας ότι οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο και τα περιθώρια δεν ήταν υπέρ μας, αλλά αυτή είναι η ζωή και τώρα πρέπει να αναπνεύσουμε λίγο. Έτσι είναι τα πράγματα, αυτό είναι στο κορυφαίο επίπεδο, δεν μπορεί να γίνει ψηλότερα από αυτό και είχαμε μερικά προβλήματα στην αρχή, τα πρώτα 20 λεπτά, αλλά πραγματικά χειροκροτώ τα παιδιά.

Ελπίζω ότι το καλοκαίρι του 2026 ήταν καλό για όλους και ότι κάναμε κάτι καλό μαζί. Είχαμε φανταστική υποστήριξη από όλη τη Νορβηγία και ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες, και γι' αυτό είμαι πραγματικά περήφανος».