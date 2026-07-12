Τούχελ: «Ήμασταν τυχεροί, πρέπει να παίξουμε καλύτερα»

Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του στον προημιτελικό με τη Νορβηγία, τονίζοντας ότι οι παίκτες του πρέπει να παίξουν καλύτερα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Σήμερα κάναμε τη ζωή πολύ, πολύ δύσκολη για τους εαυτούς μας. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό , είμαστε στους τέσσερις τελευταίους, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση. Ήμασταν τυχεροί σήμερα. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα.

Η δέσμευση είναι εκεί, αλλά το στυλ παιχνιδιού μας το έκανε πολύ, πολύ δύσκολο. Παίζαμε πολύ προσεκτικά, όχι αρκετά γρήγορα, όχι αρκετά αποτελεσματικά. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αλλά προς το παρόν, είναι η ώρα να γιορτάσουμε και να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή.

Έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας. Όλοι οι παίκτες έδωσαν μια εξαντλητική εμφάνιση. Οι σκέψεις και η εκτίμησή μου πηγαίνουν στους παίκτες στο γήπεδο που έπαιξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι».