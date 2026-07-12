Τούχελ: «Ήμασταν τυχεροί, πρέπει να παίξουμε καλύτερα»

Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Σήμερα κάναμε τη ζωή πολύ, πολύ δύσκολη για τους εαυτούς μας. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό , είμαστε στους τέσσερις τελευταίους, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με την απόδοση. Ήμασταν τυχεροί σήμερα. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα.
Η δέσμευση είναι εκεί, αλλά το στυλ παιχνιδιού μας το έκανε πολύ, πολύ δύσκολο. Παίζαμε πολύ προσεκτικά, όχι αρκετά γρήγορα, όχι αρκετά αποτελεσματικά. Πρέπει να βελτιωθούμε. Αλλά προς το παρόν, είναι η ώρα να γιορτάσουμε και να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή.
Έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας. Όλοι οι παίκτες έδωσαν μια εξαντλητική εμφάνιση. Οι σκέψεις και η εκτίμησή μου πηγαίνουν στους παίκτες στο γήπεδο που έπαιξαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι».