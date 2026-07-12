Η Ελβετία είναι «εδώ»: 1-1 με Εντόι | Aπίθανη αποβολή για τον Εμπολό! (vids)

Η Αργεντινή δεν είναι καλή και ο Νταν Εντόι την τιμώρησε στο 67'. Όμως, πέντε λεπτά αργότερα (72') το VAR κάλεσε τον Πινέιρο, ακύρωσε κάρτα στον Παρέδες και απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Εμπολό για «θέατρο», εκτός περιοχής και... λογικής. Αντίστοιχη φάση είχε καταγραφεί και στο ΗΠΑ - Παραγουάη.

Δείτε το 1-1 της Ελβετίας που είναι καλύτερη και την αποβολή του Μπριλ Εμπολό:

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