Καιρός σήμερα: Ηλιόλουστος και άνοδος θερμοκρασίας – Έως τους 38°C ο υδράργυρος

Ο καιρός σήμερα Κυριακή (12.07.2026) θα είναι γενικά αίθριος σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει, στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα στα παράκτια νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και κατά τόπους έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 και τοπικά στη Θεσσαλία έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στην Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου