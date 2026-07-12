Στενά του Ορμούζ: Χτύπησε κυπριακό πλοίο το Ιράν - Βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ

«Φλέγεται» ξανά ο Περσικός Κόλπος μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ και να χτυπήσει πλοίο με κυπριακή σημαία και τους Αμερικανούς να απαντούν με νέο κύμα επιθέσεων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Ειδικότερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7) νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για τα ιρανικά πυρά που δέχθηκε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν. «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

🚨 JUST IN: HUGE fireballs and explosions seen in Hormozgan Province, Iran following America’s “PUNISHMENT” strikes against the regime



US officials say this meant to send a message to Iran.



It’s clear 47 is running out of patience. pic.twitter.com/bxtByuNTUD — Tironianae 🍊🍊 Z. - Ultra Verbum Vincet (@Tironianae) July 11, 2026

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ου Ιράν είχαν διαμηνύσει πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, υποστηρίζοντας πως έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που επιχειρούσε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «μέχρι νεωτέρας» και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

140 πλήγματα από τις ΗΠΑ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές τοποθεσίες στο νότιο Ιράν, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Σιρίκ, Μπουσέρ, Τσαμπαχάρ και το νησί Κεσμ.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης, πρόσθεσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Επιθέσεις σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

Πηγή: Ethnos.gr