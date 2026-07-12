Χάαλαντ: «Βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο χάρτη»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εξήρε την ιστορική πορεία της ομάδας του στο Μουντιάλ 2026, η οποία-όπως είπε- επέτρεψε στη Νορβηγία να μπει «στον παγκόσμιο χάρτη», παρά τον αποκλεισμό στα προημιτελικά από την Αγγλία.

«Χάσαμε από την Αγγλία αλλά δώσαμε μια καλή μάχη», δήλωσε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος περιορίστηκε από την αγγλική άμυνα στο Μαϊάμι και αποχαιρετά το τουρνουά έχοντας σημειώσει επτά γκολ.

«Με μερικές διαφορετικές αποφάσεις, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί αλλιώς, αλλά σε αυτό το επίπεδο, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που μετράνε», συνέχισε στη μικτή ζώνη.

«Οι εμφανίσεις είναι το ένα κομμάτι, η νίκη επί της Βραζιλίας (στη φάση των "16") είναι το άλλο, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο βάλαμε τη Νορβηγία στον παγκόσμιο χάρτη είναι ίσως αυτό που με συγκινεί περισσότερο. Και ελπίζω ότι τώρα θα μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι για το Euro και τα επόμενα Παγκόσμια Κύπελλα, επειδή η γενιά μας είναι απίστευτη.

Η ιστορική αυτή πορεία, νομίζω ότι άλλαξε τη Νορβηγία και άλλαξε και εμένα τον ίδιο», », εξήγησε ο Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά τον πρώτο προημιτελικό στην ιστορία της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.