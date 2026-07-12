«Παρών» στον τελικό του Mundial ο Μακρόν εάν προκριθεί η Γαλλία

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την προϋπόθεση οι «Μπλε» να έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium, ωστόσο, ο Μακρόν δεν θα δώσει το «παρών» στον ημιτελικό που θα προηγηθεί ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία, που είναι προγραμματισμένος για τις 14/7, ημέρα της εθνικής εορτής της Γαλλίας.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο πλευρό των «τρικολόρ» σε μεγάλες διοργανώσεις. Στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ παρακολούθησε από κοντά τον νικηφόρο ημιτελικό απέναντι στο Μαρόκο (2-0), αλλά και τον δραματικό τελικό με την Αργεντινή, όπου η Γαλλία ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την Αργεντινή με 4-2.

Είχε επίσης δώσει το «παρών» στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία, όταν η Γαλλία επικράτησε 1-0 του Βελγίου.

Οι «τρικολόρ» έχουν εξασφαλίσει το «εισιτήριο» για την τετράδα μετά τη νίκη τους με 2-0 επί του Μαρόκου και πλέον ετοιμάζονται για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία, η οποία εξασφάλισε την πρόκρισή της αποκλείοντας το Βέλγιο με σκορ 2-1.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.