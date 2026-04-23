Βαριά «καμπάνα» της ΚΟΕ στον Γεννηδουνιά για τις ύβρεις στον τελικό του Κυπέλλου

Η ΚΟΕ εξάντλησε την αυστηρότητά της απέναντι στον Ντίνο Γεννηδουνιά σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, με μία πρωτοφανή ποινή για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Δήλωσε μεταμέλεια ο αρχηγός της Εθνικής...

Σε έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στους δύο "αιωνίους" που αποτέλεσε διαφήμιση για το πόλο, ο Ντίνος Γεννηδουνιάς… ξέφυγε στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ, όταν έκλεψε την μπάλα και σκόραρε, για να ισοφαρίσει το παιχνίδι.

Η αντίδρασή του ήταν να γυρίσει προς την πλευρά που βρισκόταν η εξέδρα και οι κάμερες της ΕΡΤ και να φωνάξει με εμφανή τρόπο: «Εγώ θα τους γ…».

Για την υβριστική του φράση, η ΚΟΕ και συγκεκριμένα η Επιτροπή Δεοντολογίας της Ομοσπονδίας του επέβαλε την ποινή της έγγραφης επίπληξης, μαζί με πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Η ποινή αυτή στον αρχηγό της Εθνικής ομάδας δείχνει ότι η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδς βαδίζει σε άριστο δρόμο σε ό,τι αφορά τα πρότυπα που δίνονται στα νέα παιδιά.

Ο διεθνής άσος είχε κληθεί να παραστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Τετάρτη 18/3, με την απόφαση της ΕΔ να αναφέρει ότι η φράση του αθλητή συνιστά:

-Υβριστική και εν γένει ανάρμοστη συμπεριφορά

-Ενέργεια δυσφημιστική για το άθλημα.

-Ενέργεια που παραβιάζει την αρχή της αξιοπρέπειας, αλλά ήταν στιγμιαία, μονωμένη και χωρίς να επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Παρ' όλα αυτά κρίνεται απαράδεκτη και κολάσιμη κι ως ελαφρυντικό λαμβάνεται η έλλειψη πειθαρχικού ιστορικού του αθλητή. Επιπλέον το γεγονός ότι εκ μέρους του Γεννηδουνιά εκφράστηκε η πλήρης μεταμέλειά του, "την οποία η επιτροπή αντιλαμβάνεται πως είναι πλήρως ειλικρινής" και τον υποχρεώνει να καταβάλει εντός 30 ημερών το πρόστιμο των 500 ευρώ.