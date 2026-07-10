Αιφνιδιάζει και τους δικούς του ο Μητσοτάκης: Η ημερομηνία – έκπληξη που έδωσε για τις εκλογές ο Νίκος Ευαγγελάτος

Ο έμπειρος δημοσιογράφος αποκαλύπτει το επικρατέστερο σενάριο για την ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων βουλευτικών εκλογών.

Είναι το μεγάλο ερώτημα των τελευταίων μηνών. Πότε θα πατήσει το κουμπί ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Πότε θα ανακοινώσει εκλογές; Ο πρωθυπουργός είναι αυτός που ορίζει τη κατάσταση. Αυτός… έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Από τα δικά του χείλη κρέμεται η πολιτική σκηνή και οι πολιτικοί του αντίπαλοι.