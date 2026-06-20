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Δεν θα είναι ο Δένδιας: Ποιον προορίζουν για τη θέση του Μητσοτάκη εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% στις εκλογές

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Πιο ρευστό από ποτέ το πολιτικό σκηνικό

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Δεν θα είναι ο Δένδιας: Ποιον προορίζουν για τη θέση του Μητσοτάκη εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% στις εκλογές