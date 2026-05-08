Ιπποδρομίες: Ο Ραλφ Νέβες «σκοτώθηκε», ξύπνησε στο νεκροτομείο με καρτελάκι στο πόδι και επέστρεψε στην πίστα

Οι ιπποδρομίες έχουν τα δικά τους ευτράπελα όπως η ιστορία του αναβάτη Ραλφ Νέβες, ο οποίος δηλώθηκε νεκρός αλλά μετά τον «θάνατό» του αγωνίστηκε ξανά.

Πρόκειται για την άκρως τρελή αλλά πέρα για πέρα αληθινή ιστορία του αναβάτη Ραλφ Νέβες, για τον οποίο εφημερίδα της εποχής έγραψε «Ο Νέβες, που αποκαλείται νεκρός από πτώση, το αρνείται».

Ο Ραλφ Νέβες τα είχε χαμένα όταν ξύπνησε στο νεκροτομείο. Το μάρμαρο στο οποίο ήταν ξαπλωμένος ήταν παγωμένο και η ετικέτα γύρω από το δάχτυλο του ποδιού του πίεζε το δέρμα. Η καρδιά του αν και είχε δηλωθεί ότι είχε σταματήσει μια ώρα νωρίτερα, χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα πεταχτεί από το στήθος του.

Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν ο Νέβες ήταν ότι καβαλούσε ένα άλογο στο Bay Meadows στις 8 Μαΐου 1936. Κοίταξε κάτω και είδε ένα ξυπόλυτο πόδι, το άλλο ακόμα με την μπότα ιππασίας του και αίμα σε όλο του το παντελόνι.

Οι ιπποδρομίες και ένα ρολόι «περίμεναν» τον αναβάτη Ραλφ Νέβες

Αλλά θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει αργότερα αυτό το πρόβλημα. Ο Μπινγκ Κρόσμπι είχε υποσχεθεί στον αναβάτη με τις περισσότερες νίκες στη σεζόν ένα χρυσό ρολόι 500 δολαρίων. Και ο 19χρονος Ραλφ ήθελε αυτό το ρολόι, όποιο και αν ήταν το κόστος. Βγήκε κουτσαίνοντας από το νεκροτομείο, με μια συνοδεία σοκαρισμένων γιατρών και νοσοκόμων να τον ακολουθεί.

Εντόπισε έναν σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στο νοσοκομείο και έφυγε γρήγορα. Εκεί ήταν σταθμευμένο ένα ταξί. Ο Νέβες μπήκε μέσα και είπε στον οδηγό να τον πάει πίσω στον ιππόδρομο.

Το 1936, το Bay Meadows στο Σαν Ματέο ήταν η καλύτερη νέα πίστα αγώνων της Βόρειας Καλιφόρνιας. Ο Νέβες ήταν το ανερχόμενο αστέρι των ιπποδρομιών. Γιος Πορτογάλων μεταναστών που βρέθηκε στην Καλιφόρνια όταν ήταν πέντε ετών. Στα 13 του, έλεγε ήδη ψέματα για την ηλικία του προκειμένου να ασχοληθεί επαγγελματικά με την ιππασία. «Πεινούσα και ήμουν πολύ νευρικός για να κλέψω», είπε ο Νέβες στους Los Angeles Times πολλά χρόνια αργότερα.

Εκτός από τις ιπποδρομίες, ο Ραλφ Νέβες ήταν σωσίας του Φράνκι Ντάρο

Ατζέντηδες παρατήρησαν ότι έμοιαζε με τον ηθοποιό Φράνκι Ντάρο, ο οποίος έπαιζε έναν τζόκεϊ στην ταινία του Φρανκ Κάρπα του 1934 «Broadway Bill». Ο Νέβες, τότε 17 ετών, επιλέχθηκε ως σωσίας για τις σκηνές αγώνων.

Η άνοιξη του 1936 ήταν μια καλή χρονιά για τον 19χρονο πλέον Νέβες. Με δύο αγωνιστικές ημέρες να απομένουν για την ολοκλήρωση της περιόδου του Bay Meadows, ήταν ο κορυφαίος αναβάτης. Σύντομα, θα είχε αυτό το ρολόι από τον ίδιο τον Μποινγκ Κρόσμπι, τον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό και τραγουδιστή.

Ο Νέβες καβάλησε τον άλογό του με το όνομα Φλάνικινς στον τρίτο αγώνα εκείνης της ημέρας. Εκκίνηση χωρίς απρόοπτα, αλλά στη συνέχεια κάτι πήγε στραβά. Οι αναφορές στις εφημερίδες της εποχής ποικίλλουν, αλλά φαίνεται ότι ο Νέβες έπεσε με το κεφάλι στο κιγκλίδωμα. Κατέρρευσε στο έδαφος, αναίσθητος, καθώς φέρεται να ποδοπατήθηκε από άλλα άλογα.

Οι ιπποδρομίες, οι γιατροί και η ένεση αδρεναλίνης στον «νεκρό» Ραλφ Νέβες

Ο γιατρός του στίβου J.A. Warburton έσπευσε πρώτος στο σημείο. Έλεγξε τον σφυγμό του Νέβες s και κούνησε το κεφάλι του. Ο νεαρός άνδρας ήταν νεκρός. Τον μετέφεραν από την πίστα με φορείο, ενώ το πλήθος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα. Ο εκφωνητής της πίστας, Όσκαρ Ότις, ακούστηκε λίγο αργότερα: «Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι ο αναβάτης Ραλφ Νέβες είναι νεκρός», είπε. «Παρακαλώ προσευχηθείτε σιωπηλά».

Εκείνη την ώρα ένας άλλος γιατρός που ήταν φίλος του Νέβες, ο Δρ. Χόρας Στίβενς είχε ακούσει τα άσχημα νέα και πήγε κι αυτός στο νοσοκομείο. Όταν έφτασε στο νεκροτομείο κάτι είδε. Ίσως μια κίνηση βλεφάρου ή ένα ίχνος αναπνοής. Άρπαξε μια σύριγγα αδρεναλίνης και έκανε ένεση στην υποτίθεται σταματημένη καρδιά του Νέβες. Ο Νέβες πετάχτηκε. Ήταν ξύπνιος και σίγουρα ζωντανός.

Η επιστροφή στον ιππόδρομο και η επιθυμία να αγωνιστεί

Είπε αργότερα ότι δεν θυμόταν πολλά για το τι συνέβη μετά την πτώση του από τον Φλάνικινς. Συνέθεσε ουσιαστικά την ιστορία του με τη βοήθεια μαρτύρων. Μόλις έφτασε στο Bay Meadows, όπου τον άφησε το ταξί, πήγε στα αποδυτήρια των αναβατών και αμέσως μετά στην πίστα. Έτρεξε στον χωματόδρομο, έκανε έναν γύρο μπροστά στο πλήθος των 20.000 θεατών και στη συνέχεια λιποθύμησε κοντά στο σημείο όπου είχε συμβεί το ατύχημά του.

Τον πήγαν πίσω στο δωμάτιο πρώτων βοηθειών της πίστας για να καλύψουν τις γρατζουνιές του και να τον ηρεμήσουν. Ο Νέβες επέμεινε να πάρει μέρος στους αγώνες της ημέρας, αλλά οι αγωνοδίκες, όπως ήταν εύλογο, δεν τον άφησαν. Τον έστειλαν στο σπίτι για την ημέρα.

Εφημερίδα έγραψε: «Ο Νέβες, που αποκαλείται νεκρός από πτώση, το αρνείται»

Την επόμενη μέρα επέστρεψε στον ιππόδρομο, ενώ η εφημερίδα San Francisco Examiner πέρασε στην ιστορία για τον εμπνευσμένο τίτλο της: «Ο Νέβες, που αποκαλείται νεκρός από πτώση, το αρνείται».

Ο Νέβες φέρεται να πήρε τη νίκη που ήθελε για να εξασφαλίσει το χρυσό ρολόι αν και αρκετοί το αμφισβητούν. Το βέβαιο είναι ότι με ή χωρίς ρολόι ήταν ζωντανός και έκανε, λαμπρή καριέρα μετά τον «θάνατό» του. Κέρδισε σχεδόν 4.000 αγώνες, είχε ποσοστό νικών 15% και εισήχθη στο Hall of Fame του Εθνικού Μουσείου Αγώνων το 1960. Αποσύρθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα, μετά από δεκάδες πτώσεις. Το ψευδώνυμό του ήταν «Ο Πρίγκιπας των Σπασμένων Οστών». Μετά από μάχη με τον καρκίνο, απεβίωσε στις 7 Ιουλίου 1995.

Πηγή: iefimerida.gr