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Ξανθιά και πιο εντυπωσιακή από ποτέ: Σοφία Δανέζη, η απόλυτη! (pics)

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Επιστρέφει με τραγούδι του Λάμπρου Κωνσταντάρα...

Mία από τις πιο εντυπωσιακές παίκτριες που πέρασαν ποτέ από ριάλιτι εγκλεισμού είναι η Σoφία Δανέζη.

Πώς είναι σήμερα; 

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Ξανθιά και πιο εντυπωσιακή από ποτέ: Σοφία Δανέζη, η απόλυτη! (pics)