Ξανθιά και πιο εντυπωσιακή από ποτέ: Σοφία Δανέζη, η απόλυτη! (pics)

Επιστρέφει με τραγούδι του Λάμπρου Κωνσταντάρα...

Mία από τις πιο εντυπωσιακές παίκτριες που πέρασαν ποτέ από ριάλιτι εγκλεισμού είναι η Σoφία Δανέζη.

Πώς είναι σήμερα;