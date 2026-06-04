Χρόνος ανάγνωσης 1’ LIFE STYLE Κλέλια Ανδριολάτου: Η απίθανη μεταμόρφωσή της μετά το τέλος γυρισμάτων του «Maestro» (Pic) 04-06-2026 22:20 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Άλλαξε μεν, παρέμεινε... θεά δε. Μια εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της αποκάλυψε η Κλέλια Ανδριολάτου, ενθουσιάζοντας πολύ κόσμο. Γιατί; Δείτε τις φωτό και θα καταλάβετε, μ' ένα κλικ στο dailymedia.com.gr Τι απαντάει ο Τσίπρας όταν τον ρωτάνε τι έχει συμβεί με τον Κώστα Βαξεβάνη instanews.gr Project Άρης: Οι κινήσεις που θέλει ο Σπανούλης για να φτιάξει τον Άρη που έχει στο μυαλό του menshouse.gr Ένας «Χένρικσεν»: Ο εγκεφαλικός παίκτης που θέλει ο Νίστρουπ στα στόπερ μπορεί να φτιάξει όλη την άμυνα menshouse.gr «Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ»: Η απάντηση της Ιωάννας Τούνη για τις Κάννες dailymedia.gr Κάτω από 3 λάθη κανείς: Μπορείς το ακατόρθωτο 10/10 στο κουίζ ελληνικής μυθολογίας που χάνουν όλοι; menshouse.gr Το τελειώνει την ίδια στιγμή: Η μοναδική προϋπόθεση για να μην κάνει το κόμμα ο Σαμαράς instanews.gr Δεν κάνει διανομή για να μη χαθεί η γεύση: Ένα μαγαζί μια σταλιά φτιάχνει σουβλάκι που δεν έχεις ξαναφάει menshouse.gr Ερτζιανός αιφνιδιασμός Μαρινάκη dailymedia.gr Κλέλια Ανδριολάτου: Η απίθανη μεταμόρφωσή της μετά το τέλος γυρισμάτων του «Maestro» (Pic) SHARE