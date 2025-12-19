Ο Μαζωνάκης την πρώτη βραδιά μετά την καταγγελία: «Είμαι ο Γιώργος, είμαι εδώ και είμαι αληθινός»

Πρεμιέρα είχε χθες το βράδυ, 18 Δεκεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης στην «Ακτή Πειραιώς», λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας του τραγουδιστή Στέφανου Παπαδόπουλου για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις.

Ο Μαζωνάκης εμφανίστηκε σε ένα κατάμεστο μαγαζί και οι πρώτες του κουβέντες πάνω στη σκηνή ήταν: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε, να σας συστηθώ ξανά, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός».

Φορώντας ένα μπλε μπουρνούζι και παπιγιόν, άνοιξε το πρόγραμμα με το «Ανήκω σε μένα» και μάλιστα άλλαξε και τους στίχους λέγοντας «δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναχικότητά μου» και στη συνέχεια ερμήνευσε τις μεγάλες του επιτυχίες κερδίζοντας ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο.

Το πρωί της Πέμπτης ο Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε μήνυση κατά του δημοφιλούς τραγουδιστή, κατηγορώντας τον για ασελγείς και ανήθικες προτάσεις, με τον ίδιο να τονίζει στις κάμερες: «Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα ούτε χρήματα ούτε τίποτα, μόνος σκοπός η ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο θέλω να βγει η αλήθεια».