Πύργος: Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες και άδεια – Του είχαν αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, στον Πύργο, ένας ημεδαπός άνδρας για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια ελέγχου.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ο ίδιος στερούνταν και άδειας κυκλοφορίας για το όχημα.
Του είχαν αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
Όπως προέκυψε, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου, λόγω άλλης παράβασης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
Πηγή: newsbomb.gr