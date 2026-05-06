«Τι ομάδα είστε;»: Τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο για άγριο οπαδικό επεισόδιο - Αναζητούνται δύο άτομα

Αποτροπιασμό και οργή προκαλεί στο Αγρίνιο το νέο σοβαρό πεισόδιο που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης.

Όπως γράφει το agrinionews.gr, δύο άτομα φέρεται να δέχθηκαν άγρια και αναίτια επίθεση από ομάδα πέντε ατόμων, τρία εκ των οποίων συνελήφθησαν και δυο αναζητούνται. Ένας νεαρός νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο με τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος του.

Το περιστατικό φέρεται να έχει οπαδικά κίνητρα και να ξεκίνησε με την ερώτηση «τι ομάδα είστε;». Οι συλληφθέντες (ηλικίας 28, 19 και 20 ετών) αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας,

Συγκεκριμένα, μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το βράδυ της Τρίτης (5/5) από επεισόδιο που σημειώθηκε πλησίον του Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγή.

Δυο άτομα (22 και 19 ετών) φέρεται να βρισκόταν παρέα και αμέριμνα στην οδό Τσικνιά έναντι του ναού όταν τα προσέγγισε μια ομάδα πέντε ατόμων. Ακολούθησε το επεισόδιο με τους δυο να δέχονται χαστούκια και ο ένας να πέφτει στο έδαφος και να δέχεται παντού χτυπήματα, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του αλλά φέρει τραύματα σε πολλά σημεία του σώματος του και στο κεφάλι.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν και από την ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου εντοπίστηκαν σε κοντινό σημείο τρεις εμπλεκόμενοι που προσήχθησαν . Οι τρεις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις ενώ αναζητούνται δυο ακόμη άτομα τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Το σοκαριστικό περιστατικό επιτείνει τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας όπως επιτείνει και το αίσθημα ανασφάλειας ακόμη και στο κέντρο της πόλης με την αστυνομία να μην είναι στο απυρόβλητο της τοπικής κοινωνίας και να επικρίνεται για ανεπάρκεια.