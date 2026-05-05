Τραγωδία στην Πάτρα: 37χρονος σκοτώθηκε σε συσκευαστήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας 37χρονος άνδρας, με καταγωγή από το Σούλι Πατρών, έχασε ξαφνικά τη ζωή του σήμερα (05.05.26).
Ο άτυχος άνδρας οδηγούσε φορτηγό με προορισμό συσκευαστήριο στα Λεχαινά Ηλείας. Όταν έφτασε στον χώρο του συσκευαστηρίου, κατέρρευσε ξαφνικά, μπροστά στα μάτια όσων βρίσκονταν εκεί.
Παρά την κινητοποίηση, ο 37χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Πηγή: newsit.gr