Βόλος: Ασθενοφόρο έπιασε φωτιά στην εθνική οδό - Στο νοσοκομείο το πλήρωμα

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Βόλου με αναπνευστικά προβλήματα νοσηλεύονται ένας διασώστης και ένας οδηγός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έγινε παρανάλωμα του πυρός στην Εθνική Οδό.

Συγκεκριμένα, το ασθενοφόρο πραγματοποιούσε διακομιδή ενός 12χρονου σε νοσοκομείο της Αθήνας, όταν σύμφωνα με το gegonota.news παρουσίασε βλάβη και άρπαξε φωτιά, στο ύψος της Σούρπης.

Το πλήρωμα προσπάθησε να περιορίσει την φωτιά, χρησιμοποιώντας τον πυροσβεστήρα του οχήματος. Δεύτερο ασθενοφόρο έσπευσε να παραλάβει το παιδί και το πλήρωμα του ασθενοφόρου, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο κάηκε ολοσχερώς.

Στην κατάσβεση μετείχαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα και δύο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Πηγή: cnn.gr