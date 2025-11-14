Αγορές από Temu και Shein: Μέχρι πoιο ποσό και έως πότε δεν θα πληρώνουμε δασμούς

Στο Ecofin, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ της πλήρους κατάργησης του ελάχιστου ορίου των 150 ευρώ που έχει τεθεί για την επιβολή δασμών σε μικρά πακέτα που έρχονται από τρίτες χώρες και κυρίως από την Κίνα.

Ουσιαστικά, το μέτρο αφορά κατά κύριο λόγο αγορές που κάνουν οι καταναλωτές από τα δύο πιο γνωστά ηλεκτρονικά καταστήματα: το Temu και το Shein.

Η Ελλάδα λοιπόν τάσσεται υπέρ της άμεσης επιβολής δασμών σε δέματα χαμηλής αξίας, κάτι που, όπως εξήγησε ο υπουργός Οικονομικών, «είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διαφάνεια του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών και για τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Όπως εξήγησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη θέση της Γαλλίας για να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό άμεσα, δηλαδή από τις αρχές του 2026» και όχι από το 2028 που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.

Σημειώνεται ότι η Κομισιόν είχε προτείνει το μέτρο ήδη από τον Φεβρουάριο, με αρχικό ορίζοντα εφαρμογής τα μέσα του 2028, στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης που θα εναρμονίσει διαδικασίες και δεδομένα μεταξύ των κρατών-μελών. Ωστόσο, η πίεση από τις ίδιες τις χώρες της ΕΕ και την Επιτροπή οδήγησε στην απόφαση να επισπευσθεί σημαντικά η διαδικασία: Το νέο καθεστώς δασμολόγησης αναμένεται πλέον να τεθεί σε ισχύ ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026, μέσω ενός μεταβατικού συστήματος που θα εγκριθεί επισήμως στο επερχόμενο Ecofin στις 12 Δεκεμβρίου.

