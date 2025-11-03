Δίκη Άλκη Καμπανού: Επίθεση από οπαδούς του Άρη (vid)

Λίγο πριν την έναρξη της δίκης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, σύμφωνα με πληροφορίες οπαδοί του Άρη επιτέθηκαν στους συγγενείς των κατηγορουμένων. Δύο συλλήψεις, τρεις προσαγωγές από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα αποτελούμενη από περίπου 10 οπαδοίς του Άρη φέρεται να επιτέθηκε στους συγγενείς των κατηγορουμένων και στις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια να τράπηκε σε φυγή.

Έγιναν δύο συλλήψεις και τρεις προσαγωγές από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων παρότι στο σημείο βρισκόταν αρκετός κόσμος, οι γονείς του Άλκη και περαστικοί που πήγαιναν στις δουλειές τους.

Σχολιάζοντας τα επεισόδια ο πατέρας του Άλκη χαρακτήρισε ανεγκέφαλους όσους συμμετείχαν σε αυτά ακόμα και έξω από τα δικαστήρια.