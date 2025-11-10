Χαλκίδα: Στη φυλακή οι 4 οπαδοί του Ολυμπιακού για τη δολοφονία του Μάριου Ρουμπή (vid)

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, οι τέσσερις οπαδοί του Ολυμπιακού που συμμετείχαν στο οπαδικό επεισόδιο με φίλους της ΑΕΚ, στο οποίο δολοφονήθηκε ο Μάριος Ρουμπής, οδηγούνται στη φυλακή.

Σύμφωνα με το eviaonline, όλοι τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητικής βίας.

Με τη σύμφωνη γνώμη των δύο, στη φυλακή οδηγούνται και οι τρεις οπαδοί της ΑΕΚ, φίλοι του Μάριου.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Η αιματηρή επίθεση ξεκίνησε έπειτα από συνάντηση δύο ομάδων οπαδών, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, που επέβαιναν σε δύο οχήματα. Η αρχική αντιπαράθεση στη Νέα Αρτάκη εξελίχθηκε σε καταδίωξη και κατέληξε στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, όπου σημειώθηκε η άγρια συμπλοκή.

Εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, ο Μάριος Ρουμπής δέχθηκε μαχαιριές εκ των οποίων και μία στην καρδιά. Μεταφέρθηκε από την παρέα του στο νοσοκομείο Χαλκίδας, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να διαπιστώσουν τον θάνατό του.