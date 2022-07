Πήρε και Σινιστέρα η Λιντς

Η ενίσχυση της Λιντς συνεχίζεται. Τα «παγώνια» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κολομβιανού εξτρέμ, Λουίς Σινιστέρα που έκανε πράγματα και θαύματα την περασμένη σεζόν με την ομάδα του Ρότερνταμ. Η Λιντς πλήρωσε 25 εκατ. ευρώ και τον παίκτη με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο για τα επόμενα πέντε χρόνια με τον αγγλικό σύλλογο.

Ο Λουίς Σινιστέρα την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Ολλανδία... έβγαλε μάτια με τα 23 τέρματα σε 45 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και έφτιαξε 60 ευκαιρίες για γκολ στο πρωτάθλημα.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of Colombian international Luis Sinisterra from Feyenoord