Προπονητικοί βίοι αντίθετοι για Γιαννίκη (ΠΑΣ Γιάννινα) και Σίμο (ΟΦΗ)

Ο τεχνικός του «Άγιαξ της Ηπείρου» βλέπει την… μετοχή του να κυμαίνεται σε επίπεδα limit up, εν αντιθέσει με τον κόουτς της κρητικής ομάδας που χτυπάει συνεχόμενα limit down. To SDNA έχει τις λεπτομέρειες για το παρόν και το μέλλον τoυς.

Αποτελούν δύο από τα νέα μέλη της next generation των Ελλήνων προπονητών. Ο Αργύρης Γιαννίκης είναι πρωτοεμφανιζόμενος στη Super League, έπειτα από την περυσινή (παρθενική) θητεία του στον πάγκο του ΠΑΣ και το παράσημο της ανόδου που έραψε στην στολή του επαναφέροντας τον «Άγιαξ της Ηπείρου» στα...σαλόνια. Ο Γιώργος Σίμος διανύει τη δεύτερη σεζόν στο Ηράκλειο που δυστυχώς για αυτόν και τον ΟΦΗ δεν έχει καμία σχέση με την περυσινή χρονιά που ως rookie - κόουτς στη μεγάλη κατηγορία, συνδυάστηκε με την 5η θέση της κρητικής ομάδας στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος και εξαργυρώθηκε με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. O ΟΦΗ πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο στη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος. Τις τελευταίες αγωνιστικές βρίσκεται σε φάση ελεύθερης πτώσης κα είναι πλέον άμεσος ο κίνδυνος της εμπλοκής σε σοβαρές περιπέτειες αναφορικά με το μέλλον του στη Super League. Οι Ομιλήτες έπειτα κι από την τελευταία ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» συμπλήρωσαν οκτώ ματς χωρίς νίκη, έχοντας χάσει τα επτά εξ αυτών και με την τελευταία τους νίκη να χρονολογείται στις 7 Ιανουαρίου κόντρα στη Λαμία. Η αγωνιστική εικόνα του ΟΦΗ προκαλεί…κατάθλιψη στους οπαδούς του και δεν θυμίζει σε τίποτα τις θελκτικές εμφανίσεις της περασμένης χρονιάς που κατέπληξαν τα πλήθη στο Ηράκλειο κι όχι μόνο. Μια φορά, θέμα αποχώρησης του κόουτς Σίμου πολύ δύσκολα θα υπάρξει – όπως έχει γράψει το SDNA – και η ψήφος εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του 42χρονου τεχνικού από τον γενικό διευθυντή και τιμονιέρη της ΠΑΕ, Γιάννη Σαμαρά, δεν θα κλονιστεί μέχρι και το τέλος της σεζόν. Τότε θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να χωρίσουν οι δρόμοι τους, κάτι που φαντάζει με τα υπάρχοντα δεδομένα κι ως η επικρατέστερη προοπτική. Μέχρι το καλοκαίρι ωστόσο, υπάρχει ακόμα δρόμος μακρύς και προπάντων ανηφορικός για τον ΟΦΗ. Όσο για τον Αργύρη Γιαννίκη; Ο ομογενής κόουτς εξελίσσεται στον «MVP» του φετινού ΠΑΣ Γιάννινα. Η ομάδα των Ιωαννίνων βγάζει υπέροχες…μουσικές υπό την καθοδήγηση του μαέστρου της που συν τω χρόνω «φτιάχνει» το όνομά του βάζει δύσκολα στον Γιώργο Χριστοβασίλη. Δύσκολα που έχουν να κάνουν με το…δέσιμό του στους «Ζωσιμάδες» εν όψει και της νέας σεζόν και δεδομένου πως το συμβόλαιο του με τον ΠΑΣ ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής χρονιάς. Ο Γιαννίκης μέσω της εξαιρετικής δουλειάς στον ΠΑΣ χτίζει «fan club» στην κοινωνία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ήδη το όνομά του προφέρεται και σε σουπερλιγκάτες πολιτείες εκτός Ιωαννίνων, με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Έρχεται...καυτό καλοκαίρι!