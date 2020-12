H Superleague... αλλιώς!

Το SDNA επέστρεψε στις παραδοσιακές προαναγγελίες της Superleague Interwetten, με το αλατοπίπερό του να είναι σε στοιχηματικές λεπτομέρειες. Για ποντάρετε…

ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής είναι εκείνο που θα κλείσει το Σαββατοκύριακο και το κυρίως πιάτο της 11ης ημέρας. Η ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Μάσιμο Καρέρα απέναντι στον Λάζλο Μπόλονι, ο Ινσούα απέναντι στην πρώην του ομάδα και η συνέχεια σε μια μονομαχία των αθηναϊκών αντιπάλων, που πάντα έχει ιδιαίτερο σασπένς, γκολ και ανατροπές. Η ΑΕΚ είναι σίγουρα σε καλύτερη βαθμολογική κατάσταση και παρότι προέρχεται από το κάκιστο αποτέλεσμα με τη Μπράγκα, σημειώστε ότι φέτος έχει μόνο νίκες στη Super League μετά τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για να φωνάξει «παρών» και να πλησιάσει την εξάδα της βαθμολογίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός να κερδίσει δύο παιχνίδια συνεχόμενα. Προέρχεται από τη νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό και ψάχνει για πρώτη φορά να κάνει το δύο στα δύο.

CASH OUT: 72 παιχνίδια έχουν παίξει οι δύο ομάδες με γηπεδούχο την ΑΕΚ. Μόλις τέσσερα έχουν λήξει ισόπαλα χωρίς τέρματα. Το στοίχημα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο ντέρμπι προσφέρεται από την interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τσιγκρίνσκι, Λόπες και Μπακάκης εκτός για την ΑΕΚ.

NO BET: Στο μέλλον του Μάσιμο Καρέρα. Τα αρνητικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, οι κάκιστες εμφανίσεις της ΑΕΚ έχουν φέρει προβληματισμό και αν η ΑΕΚ δεν πάρει τη νίκη, δεν πρέπει να αποκλειστεί ακόμα και το πιο τρελό σενάριο.

ΓΚΑΝΙΟΤΑ: Ο Ίρφαν Πέλιτο από τη Βοσνία ορίστηκε να μας έρθει από τα ξένα… Καλά νέα για τον Παναθηναϊκό, αφού ο 36χρονος διαιτητής σε 13 ματς που έχει σφυρίξει φέτος, μόλις τέσσερις φορές έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι! Τρία ματς έχουν έρθει ισόπαλα και έξι νίκες μετρούν οι φιλοξενούμενοι.

ΠΑΟΚ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το κεφάλαιο Ευρώπη έκλεισε νωρίς και φέτος για τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος γνώρισε αναπάντεχη ήττα στην Κύπρο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League, με τον Πάμπλο Γκαρσία να πρέπει να απορροφήσει τους κραδασμούς του αποκλεισμού και να ετοιμάσει την ομάδα του για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο δικέφαλος του βορρά έχει χτίσει σερί στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Μίλαν Ράσταβατς έχει μόνο ήττες απέναντι στον ΠΑΟΚ σε πέντε ματς και το ενδιαφέρον στην Τούμπα μοιάζει να είναι μονόπλευρο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Κάποτε ήταν ο κακός του δαίμονας. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ο ΠΑΟΚ έχει μια ωραιότατη παράδοση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, βάσει της οποίας έχει κερδίσει στα εννέα από τα έντεκα τελευταία μεταξύ τους ματς και τρέχει σερί οκτώ νικών στην Τούμπα. Αν προσθέσουμε και τις προηγούμενες δύο ισοπαλίες, οι Αρκάδες έχουν σκοράρει τρία γκολ σε οκτώ ματς.

CASH OUT: Όλα τα λεφτά στον Πάμπλο Γκαρσία. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και έχει χτίσει, ήδη, ένα αξιοπρόσεκτο σερί με τον ΠΑΟΚ. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, τέσσερα συνεχόμενα ματς με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει πάνω από δύο γκολ, έξι στα εφτά αν προσθέσουμε και τα ευρωπαϊκά και το +2,5 γκολ του δικεφάλου πληρώνει καλά στην interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένος ο Μπαράλες για τον Αστέρα.

NO BET: Στο πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ στο ματς… Θα χρειαστεί rotation, το rotation δεν του πάει πάντα και φέτος ο συνδυασμός Ευρώπη-Ελλάδα έχει κοστίσει στον δικέφαλο του βορρά τέσσερις βαθμούς.

ΓΚΑΝΙΟΤΑ: Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε στο ματς της Τούμπας. Ο 31χρονος διαιτητής σφυρίζει για πρώτη φορά φέτος τον ΠΑΟΚ, ενώ σφύριξε τον Αστέρα στην ήττα του από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

ΟΦΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΟΦΗ δείχνει να έστρωσε και δείχνει να ανεβαίνει. Μετά από τις τρεις συνεχόμενες νίκες, ήρθε το ξέσπασμα στον Βόλο και η νίκη επί του ΠΑΣ για να ηρεμήσει το… κρητικό πέλαγος και οι γηπεδούχοι ψάχνουν τρίτη συνεχόμενη νίκη προκειμένου να φύγουν από το κάτω μισό του βαθμολογικού πίνακα και να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Οι Κρητικοί είναι μία από τις μόλις πέντε ομάδες που έχουν παίξει ως τώρα όλα τα παιχνίδια και υποδέχονταν έναν Απόλλων που κόντρα στον Βόλο έδειξε πόσο επικίνδυνος και πόσο αφελής μπορείς να είναι συνάμα. Η αθηναϊκή ομάδα έχει δύο σερί αγωνιστικές που σκοράρει πολύ, που κρατάει σπουδαίες νίκες στα χέρια της, αλλά με κάποιο τρόπο κατορθώνει να μην παίρνει τους τρεις βαθμούς.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Απόλλων μακριά από τη Ριζούπολη. Η «ελαφρά ταξιαρχία» δεν έχει κερδίσει φέτος εκτός έδρας, ενώ στις συμμετοχές της τόσο το 2017-18, όσο και το 2018-19 στη Super League είχε κερδίσει μόλις από ένα ματς σε… εχθρικό έδαφος.

CASH OUT: Στον Γιώργο Παράσχο και την παράδοσή του στο Ηράκλειο. Ο Έλληνας τεχνικός που έχει κάτσει στον πάγκο του ΟΦΗ σε 35 ματς στην καριέρα του, έχει και βάσει των αναλογιών καλή παράδοση στην Κρήτη. Σε σύνολο 18 παιχνιδιών, έχει κερδίσει εφτά φορές και έχει φύγει πέντε φορές με το βαθμό της ισοπαλίας.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον τιμωρημένο Μεγιάδο ο ΟΦΗ.

NO BET: Στο γκολ! Καλοί, χρυσοί, επιθετικοί, δύο από τις χειρότερες άμυνες στο πρωτάθλημα, αλλά…. Ένα τεράστιο μηδενικό συνόδευε τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις τους, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στη Ριζούπολη, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.

ΓΚΑΝΙΟΤΑ: Ο πολυταξιδεμένος Τάσος Σιδηρόπουλος θα είναι άρχοντας του αγώνα στο Ηράκλειο. Ο Έλληνας διαιτητής και φέτος βασιλιάς του «Χ» (σ.σ. πέντε στα εννέα ματς ισόπαλα, τέσσερα από τα πέντε με 1-1) σφυρίζει για πρώτη φορά στη σεζόν και τις δύο ομάδες.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ

Ο ένας ψάχνει βαθμούς για να ξεφύγει από τη ζώνη και να συνδυάσει επιτέλους καλές εμφανίσεις με αποτελεσματικότητα και ο άλλος ψάχνει οξυγόνο για να μην τελειώσει από νωρίς η αγωνία για τον τελευταίο της Super League. O ΠΑΣ έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες με 2-1 σε Ηράκλειο και Τούμπα, θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να κερδίσει στην έδρα του για πρώτη φορά φέτος (!!) απέναντι σε μια Λαμία που δεν έχει παρουσιάσει ως τώρα τίποτα στο πρωτάθλημα και ψάχνει τρόπο να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η Λαμία εκτός έδρας. Μηδέν νίκες και ένα γκολ σε δύο ματς. Η Λαμία γενικά. Μηδέν νίκες και πέντε γκολ σε οκτώ ματς. Ουραγός της βαθμολογίας και μια ομάδα που δε δείχνει ότι μπορεί να συνέλθει και να αλλάξει εικόνα στη σεζόν.

CASH OUT: Γκολ γκολ γκολ! Δεν είναι η ομάδα με την καλύτερη επίθεση, ούτε η ομάδα με τη χειρότερη άμυνα. Με εξαίρεση τον ΟΦΗ, όμως, είναι η ομάδα – μαζί με τον Βόλο - στα ματς της οποίας έχουν σημειωθεί τα περισσότερα γκολ. Ένα 0-0 σε δέκα ματς, 24 γκολ συνολικά, 2,4 μέσο όρο και το ρίσκο δικό σας. Στην interwetten.gr βρίσκετε το over και under 2,5 γκολ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χάνει το ματς με Λαμία ο Λώλης, όπως και οι Κριζμάν και Λεό.

NO BET: Στον Μπάμπη Τεννέ. Παραδόξως για την καριέρα του Έλληνα τεχνικού, δεν έχει βρεθεί στον πάγκο του ΠΑΣ. Έχει πολύ κακή παράδοση απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων με 2-4-7, ενώ στους Ζωσιμάδες μόλις μια ισοπαλία σε οκτώ ματς. Ως προπονητής της Λαμίας. Μήνα Δεκέμβριο. Λέτε;

ΓΚΑΝΙΟΤΑ: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος στους Ζωσιμάδες, μόλις δύο ματς φέτος στη Super League και συμπτωματικά από ένα για την κάθε ομάδα. Άρης-Λαμία 3-1 και ΠΑΣ-ΑΕΚ 0-1, στο ματς που το VAR όρισε – δικαίως – το νικητή.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΕΛ

Ξέρουν καλά τι κάνουν στη Super League και αφήνουν το καλό για το τέλος. Η αγωνιστική κλείνει στο Αγρίνιο, όπου ανεξάρτητα με το θέαμα που θα προσφέρουν οι δύο ομάδες στο γήπεδο αναμένουμε με αγωνία τι θα συμβεί στο τρίτο ημίχρονο. Με αγωνία περιμένει και στην πόλη τον Παναιτωλικό να αλλάξει πρόσωπο και να κατορθώσει να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονται σε μια έδρα που δεν έχουν κερδίσει ποτέ σε επίπεδο Super League και όπου και πάλι σε επίπεδο Super League δέχονται πάντα από δύο και περισσότερα γκολ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Οι επιθέσεις! Πέντε γκολ ο Παναιτωλικός, έξι η Λάρισα, αθροιστικά έντεκα σε 19 ματς που έχουν παίξει και οι δύο μαζί. Γίνεται και χειρότερο: Μόλις δύο γκολ ο Παναιτωλικός στην έδρα του. Και παρότι παραδοσιακά τα μεταξύ τους ματς δίνουν πολλά γκολ (σ.σ. μέσος όρος τερμάτων 3,4), το under 1,5 γκολ πληρώνει στην interwetten.gr.

CASH OUT: Οι ανακοινώσεις… Αντί για γκολ, η interwetten θα έπρεπε να δέχεται στοιχήματα πότε θα βγουν οι πρώτες ανακοινώσεις και αν η λέξη «Ελένη Λουκά» και «χήρα» θα χρησιμοποιηθούν ή όχι! Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Νοεμβρίου τη… μονομαχία τους και αναμένεται συνέχεια.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ:

NO BET: Στο μέλλον του Γιάννη Τάτση. Ο Αλέξης Κούγιας τον έφερε για να βγάλει την ΑΕΛ Ευρώπη, ωστόσο ως τώρα δεν έχει κερδίσει ματς, η ήττα από τον Άρη ήταν βαριά και ο ιδιοκτήτης της θεσσαλικής ομάδας αρκετά παρορμητικός όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά.

ΓΚΑΝΙΟΤΑ: Ο Πραξιτέλης Ζαχαριάδης ορίστηκε να σφυρίξει την αναμέτρηση στο Αγρίνιο, με τον Μακεδόνα ρέφερι να έχει σφυρίξει μόλις σε δύο ματς φέτος. Ένα εξ αυτών ήταν στο ίδιο γήπεδο, με την ΑΕΚ να κερδίζει τον Παναιτωλικό.