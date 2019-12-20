LIVE LIVE 20-12-2019 21:45 ACF FIORENTINA 0 0 <% getScoreHome(669896) %> <% getScoreAway(669896) %> A.S. ROMA Facebook Twitter E-mail 0 SHARES ACF Fiorentina - A.S. Roma ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ SERIE A Βερετού πενταετίας στην Ρόμα (pic) 20-07-2019 16:33 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Πήρε τον Βερετούτ η Ρόμα 16-07-2019 20:19 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Μετάνιωσε για Φιορεντίνα ο Ντε Ρόσι και κρεμά τα παπούτσια του! 28-06-2019 18:21 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ SERIE A Στη Φιορεντίνα ο Ντε Ρόσι! 28-06-2019 15:42 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE SERIE A A.S. ROMA 0 <% getScoreHome(584142) %> ACF FIORENTINA 0 <% getScoreAway(584142) %>