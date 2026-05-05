Παναιτωλικός: Χωρίς Σιέλη στο Περιστέρι

Ο Χρίστος Σιέλης συμπλήρωσε κάρτες και θα λείψει από το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο.

Με ην πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο Παναιτωλικός, ο οποίος αντιμετωπίζει το Σάββατο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και η νίκη αποτελεί μονόδρομος. Ο Γιάννης Αναστασίου προσπαθεί να… ξυπνήσει τους παίκτες του, καθώς τα περιθώρια έχουν στενέψει και νέα απώλεια βαθμών θα μπλέξει άσχημα τους Αγρινιώτες.

Στον αγώνα με τον Ατρόμητο θα απουσιάσει ο Χρίστος Σιέλης, καθώς συμπλήρωσε κάρτες και πλέον στα play out δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του αγώνα που θα εκτίσει ο εκάστοτε ποδοσφαιριστής, χάνει το αμέσως επόμενο παιχνίδι.

