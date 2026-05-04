Το μοναδικό ρεκόρ του Λούκας Ποντόλσκι!

Ο 41χρονος Γερμανός κατέκτησε κύπελλο με την αγαπημένη του Γκόρνικ και έγραψε ιστορία…

Τις ωραιότερες στιγμές της καριέρας του ζει ο Λούκας Ποντόλσκι. Λίγο πριν γράψει τον επίλογο, κατέκτησε το κύπελλο Πολωνίας με την φανέλα της Γκόρνικ, που πήρε τον πρώτο της τίτλο μετά από 6 δεκαετίες.

Ο Γερμανός σταρ, ο οποίος την τελευταία τετραετία γύρισε στην ομάδα της γενέτειρας (και της καρδιάς) του έφτασε σε ένα μοναδικό ρεκόρ.

Κατέκτησε εγχώριο κύπελλο σε πέμπτη διαφορετική χώρα, κάτι μοναδικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου, αφού κύπελλα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες είχαν κερδίσει άλλοι 30 παίκτες.

Για την ιστορία, ο Ποντλσκι έχει κατακτήσει κύπελλο σε Γερμανία (Μπάγερν Μονάχου), Αγγλία (Άρσεναλ), Τουρκία (Γαλατασαράι), Ιαπωνία (Βίσελ Κόμπε) και τώρα Πολωνία με την Γκόρνικ.